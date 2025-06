Fiul lui Adrian Minune aruncă bomba, după șase luni de relație: “Băiat să fie!” Cum s-au cunoscut cei doi şi cine a făcut primul pas, de fapt

Prezent la botezul fiicei lui Tzancă Uraganu, Adrian Minune Jr. vorbește despre relația cu iubita sa, Ariana. Deși s-au cuplat doar de șase luni, cei doi locuiesc deja împreună, în casa familiei din Ștefănești. Pentru CANCAN.RO, fiul manelistului dezvăluie de la ce pornesc geloziile în cuplu, ce sfaturi îi da mama lui, dar și când vrea să devină tătic. Deși are doar 20 de ani, cântărețul are planuri mari!

Fiul lui Adrian Minune este în culmea fericirii de când s-a cuplat cu Ariana, o domnișoară de 22 de ani, de profesie make-up artist. Tânăra și fiul manelistului se înțeleg de minune, deja s-au mutat împreună și au planuri mărețe.

Pentru CANCAN.RO, Adrian Minune Jr. spune de la ce mai pornesc micile nemulțumiri din cuplu, cum reacționează iubita lui când stă prea mult plecat de acasă, dar și de câte ori îi sar mama și surorile mai mari în ajutor. Karmen și Adriana sunt mereu acolo pentre mezinul familiei, de fiecare dată când partenera acestuia se mai supără pe el.

”Eu și iubita mea suntem de vreo șase luni împreună. Locuim acasă la tata, în Ștefănești. Suntem bine, suntem fericiți. Ne-am cunoscut la un eveniment, eu eram cu familia mea, ea cu familia ei. Cred că eu am cucerit-o pe ea, pentru că ea s-a dat la mine. A venit la mine și mi-a zis că mă iubește. Da, îmi plac fetele mai hotărâte. După ce am vorbit de câteva ori, eu am plecat în State vreo trei săptămâni, apoi m-am întors și ne-am mutat direct. Așa îmi place mie, totul pe loc. Ne mai și certăm, da, nu există pădure fără uscăciuni. Ea e mai supărăcioasă, eu sunt mai arțăgos, dar pe motive banale, de ce nu a călcat acel tricou…. Motive de copii!”, a spus cântărețul.

Băiatul lui Adrian Minune admite, de asemenea, că uneori mai există și geloziile între el și Ariana. Din fericire, și acestea trec foarte repede!

”Mai exista gelozii de la ea către mine. Atâtea frumuseți în jur, cum să nu fii gelos?! În aceste situații, sincer să fiu cu tine, mă mai ajută mama, surorile mele, merg să le mai cer câte un sfat. Când mai plec de acasă, o împacă mama mea, îi spune că sunt plecat cu munca. Da, mama are experiență, e obișnuită cu așa natură! Ce sfat să îmi dea mama? Să nu mai fiu panaramă!”, explică artistul.

Ce cadou a primit de la iubita sa make-up artist

În ceea ce privește romantismul, nici acesta nu lipsește din cuplul lui Adrian Minune Jr. El și Ariana știu cum să se surprindă și să se răsfețe reciproc, dovadă că acordă o mare importanță relației lor. De fiecare dată când are ocazia, fiul vedetei își încântă iubita cum știe el mai bine.

”Pe 20 acum plecăm în Marbella, mi-a luat iubita mea cadou de ziua mea, stăm până pe 25. Ultimul cadou pe care i l-am făcut eu este un buchet de 1001 trandafiri. Sunt cel mai romantic”, a povestit fratele lui Karmen.

Ținând cont că lucrurile merg atât de bine între ei și că s-au mutat deja împreună în mai puțin de șase luni, să ne așteptăm și la un pas… mai mare?

”Legat de un pas mai mare, ce o vrea Dumnezeu! Băiat să fie! M-aș vedea tată, de ce nu? Am 20 de ani, iar ea 22”, a îmcheiat fiul manelistului.

