Cum circulă STB în București de la 24 decembrie 2025. Modificarea majoră anunțată de autorități

De: Andreea Stăncescu 23/12/2025 | 20:22
Ce program va avea STB de Crăciun / Sursa foto: Arhivă CANCAN

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Societatea de Transport București a anunțat modificări importante atât în ceea ce privește programul de circulație de Crăciun, cât și modul de operare al unor mijloace de transport. În contextul condițiilor meteo nefavorabile prognozate pentru perioada următoare, autoritățile au decis să aplice măsuri suplimentare pentru siguranța călătorilor.

Astfel, începând cu data de 24 decembrie, autobuzele din Capitală nu vor mai circula pe liniile comune cu tramvaiele, urmând să folosească exclusiv carosabilul. Decizia a fost luată ca urmare a avertizărilor meteorologice recente, care indică riscuri crescute de alunecare și dificultăți de frânare pe șinele de tramvai.

Reprezentanții STB au precizat că, pe durata acestei măsuri temporare, autobuzele vor efectua opriri doar în stațiile amplasate la bordură. Scopul este prevenirea incidentelor cauzate de pierderea aderenței, mai ales în condiții de polei sau carosabil umed. Revenirea autobuzelor pe traseele comune cu tramvaiele va avea loc ulterior, la o dată ce va fi anunțată oficial.

„Această decizie a fost luată pentru a preveni dificultățile la frânare cauzate de alunecarea pe șinele de tramvai. Autobuzele vor reveni pe calea de rulare a tramvaielor la o dată care va fi comunicată ulterior”, a transmis STB.

Sursa foto: Arhivă Cancan.ro

În ceea ce privește transportul subteran, Metrorex a transmis că în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, precum și pe 1 și 2 ianuarie 2026, trenurile de metrou vor circula conform programului specific zilelor de weekend și sărbătorilor legale.

  • Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2): trenurile circulă la aproximativ 9 minute distanță.
  • Magistrala 2 (Tudor Arghezi – Pipera): trenurile pleacă la fiecare 9 minute.
  • Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny): intervalul dintre trenuri este de 9 minute.
  • Magistrala 5 (Eroilor 2 – Valea Ialomiței/Râul Doamnei): trenurile se succed la fiecare 9 minute.
  • Magistrala 4 (Gara de Nord 2 – Străulești): trenurile circulă la interval de 12 minute.

De asemenea, programul STB pentru Crăciun 2025, valabil în intervalul 24-26 decembrie, va fi adaptat perioadei de sărbătoare. Mijloacele de transport în comun vor avea intervale de circulație mai mari față de zilele lucrătoare, fiind aplicat un orar similar celui de weekend sau minivacanță, după modelul utilizat și în anii precedenți.

×