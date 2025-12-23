Un sejur în Poiana Brașov de Crăciun, de 3 nopți, costă 5.000 de lei. Prețul crește cu 78% de Revelion

Au mai rămas doar două zile până se dă startul sărbătorilor de iarnă, iar românii așteaptă cu nerăbdare vacanțele de Crăciun și Revelion. Hotelierii din Poiana Brașov se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru sezonul de sărbători. Turiștii sunt așteptați cu pachete complete, care includ facilități pentru relaxare și activități pentru copii, însă prețurile cresc semnificativ pentru Revelion. CANCAN.RO vă prezintă cât costă un sejur la munte, în cea mai renumită stațiune din România.

Românii așteaptă cu entuziasm sărbătorile de Crăciun și Anul Nou, în timp ce angajații din hoteluri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile. Oaspeții beneficiază de oferte complete, ce includ cine festive cu gătit live, opțiuni de relaxare și activități pentru cei mici. În acest an, Poiana Brașov continuă să fie una dintre cele mai populare alegeri pentru vacanțele de iarnă, hotelurile și pensiunile înregistrând un grad de ocupare de peste 90%.

Prețurile pachetelor de vacanță în Poiana Brașov

Românii se pregătesc de sărbători și mulți visează la o vacanță la munte! Se pare că Poiana Brașov rămâne vedeta și în 2025, pentru că acolo găsești tot ce-ți trebuie la un loc. Un pachet de Crăciun, cu masă festivă inclusă, costă aproximativ 5.000 de lei pentru 3 nopți, pentru două persoane, iar prețul crește cu 78% de Revelion. Dacă vrei să petreci Revelionul acolo, pregătește-te cu aproximativ 8.900 de lei pentru un pachet pentru doi.

Trei zile și trei nopți de distracție promit hotelurile de la munte. Nu este vorba doar despre cazare și masă; gazdele au pregătit un program complet, care să-i țină ocupați și veseli pe oaspeți pe toată durata sejurului.

În pachetele turistice sunt incluse cine festive, petreceri, momente artistice, focuri de artificii, răsfăț la SPA, activități în aer liber și divertisment pentru copii.

Desertul „Crepe Suzette”, vedeta din farfurie.

„De Crăciun, o să ne dăm silința să vă încântăm cu bunătăți tradiționale, cum ar fi ciolan și răcituri delicioase! Iar anul ăsta, surpriza cea mare va fi un desert special: Crepe Suzette, pe care le vom pregăti chiar sub ochii voștri! Ospătarii noștri simpatici se vor asigura că aveți parte de o servire impecabilă”, a spus bucătarul de la un restaurant din Poiana Brașov.

Poiana Brașov fascinează vizitatorii cu frumusețea peisajelor, cu zonele de schi și cu gama diversă de servicii oferite de hoteluri. În numeroase locații de cazare, procentul de ocupare depășește 90%.

Ofertele care i-au atras cel mai mult pe turiști

Se pare că românii care se gândesc la vacanța de Crăciun și Revelion din 2026 caută locuri liniștite, unde să se bucure de natură și să se relaxeze la SPA sau la piscină.

Până pe la jumătatea lui decembrie, însă, doar o mică parte dintre hoteluri, aproximativ 18%, spun că au mai mult de 70% din camere ocupate. Un studiu Travelminit arată că mulți proprietari de hoteluri, în jur de 39%, abia dacă au jumătate dintre camere pline.

De Crăciun și Revelion, situația stă diferit: un sfert dintre hoteluri nu au oferte speciale pentru sărbători, iar aproape 40% sunt ocupate în proporție mai mică de 50%. Totuși, există și locații — aproximativ 18% — care deja se laudă cu peste 70% dintre camere rezervate.

Știai că, deși situația este destul de dificilă, majoritatea hotelurilor (aproximativ 68,8%) au păstrat prețurile ca în 2024, iar doar în jur de 10,8% le-au crescut ușor? În plus, se pare că vor să păstreze aceeași strategie și anul viitor: peste 37% dintre hotelieri spun că vor menține tarifele neschimbate și în 2026, iar aproape 32% încă analizează ce ar fi mai bine. Doar aproximativ 25% dintre ei iau în calcul scumpiri.