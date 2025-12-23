Acasă » Știri » Ce program are Carrefour de Crăciun 2025. Când sunt deschise magazinele și la ce interval orar poți cumpăra alimente

De: Alina Drăgan 23/12/2025 | 18:38
Ce program are Carrefour de Crăciun 2025 /Foto: Pexels

Carrefour România a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru perioada Crăciunului. Toate formatele de magazine din rețeaua Carrefour o să funcționeze după un program diferit. Iată când sunt deschise magazinele și la ce interval orar poți cumpăra alimente.

În perioada sărbătorilor de iarnă, magazinele și supermarketurile funcționează după un program special. Înainte de Crăciun, dar și înainte de Revelion programul este unul prelungit pentru ca toți clienții să apuce să își facă toate cumpărăturile. Chiar și cei mai întârziați au șansa să achiziționeze tot ce au pe listă.

Ce program are Carrefour de Crăciun 2025

Carrefour România a anunțat modificări ale programului de funcționare pentru perioada Crăciunului. Toate formatele de magazine din rețeaua Carrefour – Hipermarket, Market, Express și Supeco – vor avea un orar special, cu program prelungit înainte de sărbători, program redus în ziua de ajun și închidere completă în prima zi de Crăciun.

Program Hipermarket:

  • 19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00
  • 24 decembrie – 07:00 – 19:00
  • 25 decembrie – închis
  • 26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00

Program Market:

  • 23 decembrie – 07:00 – 22:00
  • 24 decembrie – 07:00 – 18:00
  • 25 decembrie – închis
  • 26 decembrie – 09:00 – 18:00

Program magazine Carrefour Express:

  • 23 decembrie – 07:00 – 22:00
  • 24 decembrie – 07:00 – 18:00
  • 25 decembrie – închis
  • 26 decembrie – 09:00 – 18:00
  • 27 decembrie – 07:00 – 22:00
  • 28 decembrie – 08:00 – 20:00

Program Supeco:

  • 24 decembrie: 07:30 – 18:00
  • 25 decembrie: închis
  • 26 decembrie: 09:00 – 18:00

(cu excepția magazinelor din Baia Mare, Gheorgheni, Iași, Cluj, Satu Mare, Slobozia, Bârlad și Suceava, care vor fi închise)

De asemenea, compania a mai anunțat că în funcție de magazin, pentru formatele Hipermarket, Market și Express, ora deschiderii poate să difere.

Program Bringo de Crăciun – livrări Carrefour:

  • 20-23 decembrie: 08.00-22.00
  • 24 decembrie: 08.00-17.00
  • 25 decembrie: închis
  • 26 decembrie: 10.00-22.00
  • 27 decembrie: 08.00-22.00.

×