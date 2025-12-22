Program Kaufland de Crăciun 2025. Când e deschis, de fapt, în perioada 24-25-26 decembrie

Chiar dacă românii și-au făcut bine proviziile pentru Sărbători din timp și au umplut frigiderele, mai sunt și situații neprevăzute în care realizezi că îți lipsește un aliment important și nu știi unde să mergi. Dacă vei trece prin acest moment neplăcut, trebuie neapărat să știi ce program are Kaufland de Crăciun. Toate detaliile în articol.

Așa cum v-am făcut o listă cu toate celelalte centre comerciale deschise în perioada de Sărbători, acum a venit și rândul magazinului Kaufland. Venim cu programul complet al magazinului pentru românii care au nevoie urgentă să se aprovizioneze în perioada sărbătorilor. Kaufland România a anunțat din timp programul de funcționare al magazinelor din Capitală și din restul țării în perioada Sărbătorilor. Programul este modificat în fiecare an, astfel că românii trebuie să fie atenți pentru a afla la ce ore pot merge în centrele comerciale.

Program Kaufland de Crăciun 2025

Magazinele Kaufland din toată țara, vor fi deschise începând cu ora 07:00 și până la 22:00 sau 23:00, în funcție de locație, între 20 și 23 decembrie 2025. Excepție de la această regulă va face hipermarketul Kaufland Sibiu Mall, acolo unde deschiderea se va face începând cu ora 09:00.

Treaba se schimbă însă în Ajunul Crăciunului, pe data de 24 decembrie 2025. În această zi, majoritatea magazinelor Kaufland vor avea program scurt și vor fi deschise între 07:00 – 18:00. Și magazinul din Sibiu Mall, cel menționat anterior, se va încadra în programul colectiv de această dată.

În ceea ce privește ziua de Crăciun, avem vești proaste! Dacă nu ați reușit să vă faceți toate cumpărăturile până atunci, să nu dați fuga la Kaufland, că nu veți putea intra să vă cumpărați nimic. Toate magazinele Kaufland sunt închise pe data de 25 decembrie 2025.

