Singurul mall din București care e deschis de Crăciun și Anul Nou. Program special de sărbători

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 14:55
Majoritatea românilor aleg să își petreacă sărbătorile acasă, la masă, alături de întreaga familie și bucurându-se de bucatele delicioase pe care gospodinele casei le-au pregătit. Ei bine, după timpul petrecut în locuință, există și oameni care vor să ia o gură de aer și să se recreeze în mall. Pentru aceștia avem o veste bună: există un centru comercial în Capitală care este deschis chiar și în ziua de Crăciun. Toate detaliile în articol.

Dacă ai primit cadou bani și vrei să ieși la o sesiune de cumpărături, dacă vrei să iei o gură de aer sau dacă te-ai săturat de sarmale și ți-e dor de un fast food, trebuie neapărat să citești acest articol pentru a afla singurul mall din București care este deschis de Crăciun.

Nu vă mai ținem în suspans și vă spunem că este vorba despre Centrul comercial AFI Cotroceni. Programul de Crăciun aici va fi cuprins între orele 14:00 – 22:00, perfect pentru cei care vor să fugă de acasă după ce și-au petrecut dimineața alături de familie în ziua de Crăciun.

Lista cu programul pentru restul centrelor comerciale din București o aveți mai jos:

Mall Vitan și Plaza România

Program de Crăciun

– 24 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

– 25 decembrie 2025: închis

– 26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

Program de Anul Nou

– 31 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

– 1 ianuarie 2026: închis

– 2 ianuarie 2026: 10:00 – 22:00

Promenada Mall

Galeria comercială și food court Promenada Mall

– 24 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

– 25 decembrie 2025: închis

– 26 decembrie 2025: 10:00 – 22:00

– 31 decembrie 2025: 10:00 – 18:00

– 1 ianuarie 2026: închis

– Din 2 ianuarie 2026: program normal, 10:00 – 22:00

Program World Class Promenada

– 24 decembrie: 08:00 – 16:00

– 25 decembrie: închis

– 26 decembrie: 12:00 – 20:00

– 31 decembrie: 08:00 – 16:00

– 1 ianuarie: închis

– 2 ianuarie: 12:00 – 20:00

Mega Mall

– 24 decembrie: 10:00 – 19:00

– 25 decembrie: închis

– 26–30 decembrie: 10:00 – 22:00

– 31 decembrie: 10:00 – 18:00

– 1 ianuarie: închis

Program Carrefour Mega Mall

– 24 decembrie: până la 19:00

– 25 decembrie: închis

– 26–27 decembrie: până la 22:00

– 28–30 decembrie: până la 23:00

– 31 decembrie: până la 18:00

– 1 ianuarie: închis

Program Cinema City Mega Mall

– 24 decembrie: 09:30 – 16:00

– 25 decembrie: 14:00 – 23:00

– 31 decembrie: 10:30 – 16:00

– 1 ianuarie: 14:00 – 23:00

Program World Class Mega Mall

– 24 decembrie: 08:00 – 16:00

– 25 decembrie: închis

– 26 decembrie: 12:00 – 20:00

– 31 decembrie: 08:00 – 16:00

– 1 ianuarie: închis

– 2 ianuarie: 12:00 – 20:00

Afi Cotroceni

Centrul comercial AFI Cotroceni

– 24 decembrie: 10:00 – 19:00

– 25 decembrie: 14:00 – 22:00

– 31 decembrie: 10:00 – 19:00

– 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Program Auchan AFI Cotroceni

– 24 decembrie: 07:00 – 19:00

– 25 decembrie: 14:00 – 22:00

– 31 decembrie: 07:00 – 19:00

– 1 ianuarie: 14:00 – 22:00

Veranda Mall și Carrefour Veranda

Veranda Mall

– 1–23 decembrie: 10:00 – 22:00

– 24 decembrie: 10:00 – 19:00

– 25 decembrie: închis

– 26–30 decembrie: 10:00 – 22:00

– 31 decembrie: 10:00 – 18:00

– 1 ianuarie: închis

– Din 2 ianuarie: 10:00 – 22:00

Carrefour Veranda

– 1–18 decembrie: 07:00 – 22:00

– 19–23 decembrie: 07:00 – 23:00

– 24 decembrie: 07:00 – 19:00

– 25 decembrie: închis

– 26–28 decembrie: 07:00 – 22:00

– 29–30 decembrie: 07:00 – 23:00

– 31 decembrie: 07:00 – 18:00

– 1 ianuarie: închis

– Din 2 ianuarie: 07:00 – 22:00

ParkLake

19–23 decembrie 2025

– Carrefour: 08:00 – 23:00

– Magazine: 10:00 – 22:00

– Restaurante și cafenele: 10:00 – 22:00

– Cinema City: 11:00 – 22:00

– World Class: 06:00 – 23:00

24 decembrie 2025

– Carrefour: 08:00 – 19:00

– Magazine: 10:00 – 20:00

– Restaurante și cafenele: 10:00 – 20:00

– Cinema City: 11:00 – 18:30

– World Class: 08:00 – 16:00

25 decembrie 2025

– Toate zonele: închis

26–28 decembrie 2025

– Carrefour: 08:00 – 22:00

– Magazine: 10:00 – 22:00

– Restaurante și cafenele: 10:00 – 22:00

– Cinema City: 11:00 – 22:00

– World Class:

– 26 decembrie: 12:00 – 20:00

– 27–28 decembrie: 06:00 – 23:00

29–30 decembrie 2025

– Carrefour: 08:00 – 23:00

– Magazine: 10:00 – 22:00

– Restaurante și cafenele: 10:00 – 22:00

– Cinema City: 11:00 – 22:00

– World Class: 08:00 – 23:00

31 decembrie 2025

– Carrefour: 08:00 – 18:00

– Magazine: 10:00 – 19:00

– Restaurante și cafenele: 10:00 – 19:00

– Cinema City: 11:00 – 18:30

– World Class: 08:00 – 16:00

1 ianuarie 2026

– Toate zonele: închis

2 ianuarie 2026

– Carrefour: 08:00 – 22:00

– Magazine: 10:00 – 22:00

– Restaurante și cafenele: 10:00 – 22:00

– Cinema City: 11:00 – 22:00

– World Class: 12:00 – 20:00

