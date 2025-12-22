Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București

Sărbătorile de iarnă le fură atenția gospodinelor și le fac pe acestea sa se concentreze total asupra preparatelor care trebuie să fie multe și gustoase pe masa de Crăciun. Ei bine, tocmai din această cauză, femeile uită să se aprovizioneze cu medicamentele necesare și riscă să rămână fără, chiar într-un moment în care prea multă salată boeuf și sarmale își pot face simțită prezența. Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și de Revelion, în cazul în care te confrunți cu vreo astfel de problemă? Avem lista completă pentru tine în articol!

Dacă vei fi pus într-o situație în care ai nevoie urgentă de medicamente sau produse farmaceutice esențiale, trebuie neapărat să citești acest articol pentru a lua la cunoștință fiecare farmacie deschisă pe timpul sărbătorilor în Capitală. Ce farmacii sunt deschise non-stop? Multe dintre acestea vor avea un program redus sau vor fi închise, astfel că autoritățile și relețelele de profil au stabilit unități care vor fi la îndemnâna clienților non-stop în București.

Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025

În aceste zile de sărbătoare, accesul la farmacii poate fi o problemă reală pentru românii care au o urgență medicală minoră care necesită tratament. Astfel, pentru a le sări în ajutorul acestora, autoritățile s-au decis să existe farmacii deschise non-stop în fiecare sector al Capitalei. Mai jos aveți lista pe sectoare, cu adresele complete:

Sector 1

Help Net 15 – Bd. Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2, parter

Help Net 53 – Str. Lt. Av. Radu Beller, nr. 3–7

Farmacia M – Str. Piatra Morii, nr. 17

Farmacia Santia Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30–32

Farmacia Catena – Bd. Ion Mihalache, nr. 70–82

Sectorul 2

Help Net 4 – Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24

Farmacia Farmadex – Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9

Farmacia Dami Mar Prodexim – Șos. Colentina, nr. 26

Farmacia Pharma Care – Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B

Sectorul 3

Dona 101 – Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20

Sectorul 4

Farmacia Pharma Care – Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38

Sectorul 5

Farmacia Catena – Calea Rahovei, nr. 322

Sectorul 6

Help Net 46 – Bd. Drumul Taberei, nr. 44, complex comercial

Pentru siguranță, este recomandat să notezi din timp adresa celei mai apropiate farmacii non-stop din sectorul tău și să verifici, înainte de deplasare, dacă au intervenit eventuale modificări de program. În perioadele aglomerate, accesul rapid la o farmacie deschisă poate face diferența între o situație rezolvată rapid și una complicată inutil.

