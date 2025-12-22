Acasă » Știri » Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București

Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 13:13
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București
Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025. Lista locațiilor din București

Sărbătorile de iarnă le fură atenția gospodinelor și le fac pe acestea sa se concentreze total asupra preparatelor care trebuie să fie multe și gustoase pe masa de Crăciun. Ei bine, tocmai din această cauză, femeile uită să se aprovizioneze cu medicamentele necesare și riscă să rămână fără, chiar într-un moment în care prea multă salată boeuf și sarmale își pot face simțită prezența. Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și de Revelion, în cazul în care te confrunți cu vreo astfel de problemă? Avem lista completă pentru tine în articol!

Dacă vei fi pus într-o situație în care ai nevoie urgentă de medicamente sau produse farmaceutice esențiale, trebuie neapărat să citești acest articol pentru a lua la cunoștință fiecare farmacie deschisă pe timpul sărbătorilor în Capitală. Ce farmacii sunt deschise non-stop? Multe dintre acestea vor avea un program redus sau vor fi închise, astfel că autoritățile și relețelele de profil au stabilit unități care vor fi la îndemnâna clienților non-stop în București.

Ce farmacii sunt deschise non-stop de Crăciun și Revelion 2025

În aceste zile de sărbătoare, accesul la farmacii poate fi o problemă reală pentru românii care au o urgență medicală minoră care necesită tratament. Astfel, pentru a le sări în ajutorul acestora, autoritățile s-au decis să existe farmacii deschise non-stop în fiecare sector al Capitalei. Mai jos aveți lista pe sectoare, cu adresele complete:

Sector 1

  • Help Net 15 – Bd. Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2, parter
  • Help Net 53 – Str. Lt. Av. Radu Beller, nr. 3–7
  • Farmacia M – Str. Piatra Morii, nr. 17
  • Farmacia Santia Victoriei – Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30–32
  • Farmacia Catena – Bd. Ion Mihalache, nr. 70–82

Sectorul 2

  • Help Net 4 – Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24
  • Farmacia Farmadex – Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9
  • Farmacia Dami Mar Prodexim – Șos. Colentina, nr. 26
  • Farmacia Pharma Care – Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B

Sectorul 3

  • Dona 101 – Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20

Sectorul 4

  • Farmacia Pharma Care – Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38

Sectorul 5

  • Farmacia Catena – Calea Rahovei, nr. 322

Sectorul 6

  • Help Net 46 – Bd. Drumul Taberei, nr. 44, complex comercial

Pentru siguranță, este recomandat să notezi din timp adresa celei mai apropiate farmacii non-stop din sectorul tău și să verifici, înainte de deplasare, dacă au intervenit eventuale modificări de program. În perioadele aglomerate, accesul rapid la o farmacie deschisă poate face diferența între o situație rezolvată rapid și una complicată inutil.

CITEȘTE ȘI:

Top 10 idei de cadouri, cu care nu vei da greș niciodată de Crăciun

Top 10 destinații pentru un Crăciun de vis în Europa. Singura zonă din România care a reușit să se încadreze și ea pe listă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
Știri
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian:…
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Știri
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Gandul.ro
Prognoza ANM anunță ninsori de Crăciun. România, prinsă între anticiclonul azoric și ciclonul mediteranean
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
BANCUL ZILEI | Fiul electricianului se accidentează la deget
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: ...
Theo Rose și-a pus haterii la zid! De ce nu se va ‘tuna’ niciodată soția lui Anghel Damian: „Nu mă zăpăciți pe mine cu astea”
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
El a fost marele absent! Unde se afla Ștefan Bănică Jr. în timpul înmormântării fostei soacre
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 18:00. Continuă derby-ul cu Rapid în studio: scandal după scenografia Peluzei Nord
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Românii care vor plăti impozit și de 1.000 de lei în 2026. S-a dat deja Ordonanță de Urgență!
Fostul concurent de la Survivor România care a încasat 60.000 de euro pentru participarea la emisiune, ...
Fostul concurent de la Survivor România care a încasat 60.000 de euro pentru participarea la emisiune, dar e nemulțumit: „Am suferit mult rău de tot!”
Vezi toate știrile
×