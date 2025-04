Adrian Minune a recunoscut că și-a înșelat soția. Cum a reacționat Cati Simionescu când a aflat că a fost trădată

Orice relație de lungă durată a trecut prin momente de cumpănă. Adrian Minune a vorbit despre căsnicia cu Cati Simionescu și a recunoscut că a avut mici scăpări în compania altor doamne, dar a primit mereu iertarea soției lui. Cum reacționează Cati atunci când află de aventurile artistului? Află în rândurile de mai jos!

Adrian Minune și Cati Simionescu sunt împreună la bine și la greu de mai bine de trei decenii, iar relația lor a fost pusă la încercare de ”scăpările” artistului pe care acesta le-a recunoscut întotdeauna. Deși au fost momente dificile, cei doi nu au renunțat unul la celălalt.

După ce au fugit de acasă la vârsta de 17 ani pentru că părinții ei nu erau de acord, Adrian Minune și Cati Simionescu au făcut primii pași spre o viață petrecută împreună. Relația lor a fost un subiect adus des în atenția presei, mai ales din cauza doamnelor alături de care manelistul a fost surprins de-a lungul anilor. La vremea aceea, Adrian Minune recunoștea că și-a înșelat soția, dar spunea că acest aspect nu este un impediment în relația lor.

„Eu am 200 de gagici, nu una. Persoana alături de care am fost surprins este o doamnă care mi-a ţinut companie în acea seară. Soţia mea a aflat, m-a certat, mi-a dat câteva palme, însă nimeni nu ne va despărţi vreodată. Îmi iubesc prea mult soţia şi copiii, dar ca orice bărbat mai calc strâmb. Cu toate acestea n-o voi părăsi pe Cati nici într-o mie de ani pentru o altă femeie. Nici ea nu m-ar lăsa pentru nimic în lume şi pentru asta le mulţumesc copiilor mei”, a declarat Adrian Minune în urmă cu mulți ani, atunci când în presă au apărut imagini cu el în compania unei doamne.