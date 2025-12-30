Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic

Program TV 30 decembrie 2025. Sărbătorile de Crăciun au rămas în urmă, iar televiziunile intră deja în linie dreaptă pentru bătălia audiențelor de Revelion, odată cu prezentarea grilelor speciale pregătite pentru noaptea dintre ani. CANCAN.RO vă prezintă, programul complet care va putea fi urmărit pe micile ecrane.
Până la marile producții dedicate nopții de 31 decembrie, posturile TV își umplu grila cu filme tematice de sezon și emisiuni pentru toate gusturile — o încălzire perfectă înaintea show-urilor de Revelion. Insă nici pasionaţii de sport nu au fost uitaţi, aceştia putînd să urmărească partida de fotbal dintre Motherwell şi Celtic din prima ligă a Scoţiei.
Program TV 28 decembrie 2025
Program PRO TV
- 07:00 – Știrile PRO TV
- 10:30 – Vorbeşte lumea
- 13:00 – Ştirile Pro Tv
- 14:00 – Lecţii de viaţă
- 15:00 – La Maruţă
- 17:00 – Ştirile Pro Tv
- 18:00 – Batem palma?
- 19:00 – Ştirile Pro Tv
- 20:30 – Ultimul vânător de vrăjitoare
- 22:30 – Noapte tăcută
Program Antena 1
- 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
- 12:00 – Observator
- 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
- 17:00 – Observator
- 18:00 – Medicool
- 19:00 – Observator
- 20:30 – Greu de pensionat 2
- 22:30 – Căsătoria (premieră)
Program Kanal D
- 07:00 – Secrete de familie (R)
- 08:00 – Follow us
- 10:00 – Casa iubirii
- 12:00 – Știrile Kanal D
- 13:00 – În căutarea adevărului
- 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
- 16:30 – Casa iubirii
- 19:00 – Știrile Kanal D
- 20:00 – Fata de la fereastră
Program Prima TV
- 07:00 – Exclusiv VIP (R)
- 09:00 – Pup-o, mă! (R)
- 10:15 – 50/50 (R)
- 11:03 – Teleshopping
- 13:00 – Flash monden
- 14:00 – Câinele stelar și turbomotanul (R)
- 16:00 – Exclusiv VIP
- 18:00 – Focus 18
- 19:15 – 50/50
- 20:00 – In Numele lui Ben Hur
Program Digi Sport 1
- 22:00 – Live Scotia Premiership: Motherwell-Celtic Etapa 20
CITEȘTE ȘI:
Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”