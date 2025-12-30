Acasă » Știri » Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic

Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic

De: David Ioan 30/12/2025 | 08:30
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută Motherwell şi Celtic

Program TV 30 decembrie 2025. Sărbătorile de Crăciun au rămas în urmă, iar televiziunile intră deja în linie dreaptă pentru bătălia audiențelor de Revelion, odată cu prezentarea grilelor speciale pregătite pentru noaptea dintre ani. CANCAN.RO vă prezintă, programul complet care va putea fi urmărit pe micile ecrane.

Până la marile producții dedicate nopții de 31 decembrie, posturile TV își umplu grila cu filme tematice de sezon și emisiuni pentru toate gusturile — o încălzire perfectă înaintea show-urilor de Revelion. Insă nici pasionaţii de sport nu au fost uitaţi, aceştia putînd să urmărească partida de fotbal dintre Motherwell şi Celtic din prima ligă a Scoţiei.

Program TV 28 decembrie 2025

Program PRO TV

  • 07:00 – Știrile PRO TV
  • 10:30 – Vorbeşte lumea
  • 13:00 – Ştirile Pro Tv
  • 14:00 – Lecţii de viaţă
  • 15:00 – La Maruţă
  • 17:00 – Ştirile Pro Tv
  • 18:00 – Batem palma?
  • 19:00 – Ştirile Pro Tv
  • 20:30 – Ultimul vânător de vrăjitoare
  • 22:30 – Noapte tăcută

Program Antena 1

  • 08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani
  • 12:00 – Observator
  • 14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere
  • 17:00 – Observator
  • 18:00 – Medicool
  • 19:00 – Observator
  • 20:30 – Greu de pensionat 2
  • 22:30 –  Căsătoria (premieră)

Program Kanal D

  • 07:00 – Secrete de familie (R)
  • 08:00 – Follow us
  • 10:00 – Casa iubirii
  • 12:00 – Știrile Kanal D
  • 13:00 – În căutarea adevărului
  • 15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru
  • 16:30 – Casa iubirii
  • 19:00 – Știrile Kanal D
  • 20:00 – Fata de la fereastră

Program Prima TV

  • 07:00 – Exclusiv VIP (R)
  • 09:00 – Pup-o, mă! (R)
  • 10:15 – 50/50 (R)
  • 11:03 – Teleshopping
  • 13:00 – Flash monden
  • 14:00 – Câinele stelar și turbomotanul (R)
  • 16:00 – Exclusiv VIP
  • 18:00 – Focus 18
  • 19:15 – 50/50
  • 20:00 – In Numele lui Ben Hur

Program Digi Sport 1

  • 22:00 – Live Scotia Premiership: Motherwell-Celtic Etapa 20

CITEȘTE ȘI:

Scena care i-a bulversat pe fanii serialului Stranger Things. Producătorii au trebuit să iasă cu explicații

Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează
Știri
Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Știri
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă...
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur de Revelion
Gandul.ro
Zăpadă sau palmieri? Unde aleg românii să petreacă noaptea dintre ani. Cât costă un sejur...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează
Categoriile de pensionari din România favorizate de noua lege a pensiilor, din 2026. Cine se încadrează
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei ...
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru ...
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru iubita lui Nicușor Dan
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” ...
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” iar Șuie Paparude concertează la Control
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată ...
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…”
Vezi toate știrile
×