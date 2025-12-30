Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic

Program TV 30 decembrie 2025. Sărbătorile de Crăciun au rămas în urmă, iar televiziunile intră deja în linie dreaptă pentru bătălia audiențelor de Revelion, odată cu prezentarea grilelor speciale pregătite pentru noaptea dintre ani. CANCAN.RO vă prezintă, programul complet care va putea fi urmărit pe micile ecrane.

Până la marile producții dedicate nopții de 31 decembrie, posturile TV își umplu grila cu filme tematice de sezon și emisiuni pentru toate gusturile — o încălzire perfectă înaintea show-urilor de Revelion. Insă nici pasionaţii de sport nu au fost uitaţi, aceştia putînd să urmărească partida de fotbal dintre Motherwell şi Celtic din prima ligă a Scoţiei.

Program TV 28 decembrie 2025

Program PRO TV

07:00 – Știrile PRO TV

10:30 – Vorbeşte lumea

13:00 – Ştirile Pro Tv

14:00 – Lecţii de viaţă

15:00 – La Maruţă

17:00 – Ştirile Pro Tv

18:00 – Batem palma?

19:00 – Ştirile Pro Tv

20:30 – Ultimul vânător de vrăjitoare

22:30 – Noapte tăcută

Program Antena 1

08:00 – Neatza cu Răzvan şi Dani

12:00 – Observator

14:00 – Poftiţi pe la noi: Poftiti la intrecere

17:00 – Observator

18:00 – Medicool

19:00 – Observator

20:30 – Greu de pensionat 2

22:30 – Căsătoria (premieră)

Program Kanal D

07:00 – Secrete de familie (R)

08:00 – Follow us

10:00 – Casa iubirii

12:00 – Știrile Kanal D

13:00 – În căutarea adevărului

15:00 – Jocul cuvintelor cu Dan Negru

16:30 – Casa iubirii

19:00 – Știrile Kanal D

20:00 – Fata de la fereastră

Program Prima TV

07:00 – Exclusiv VIP (R)

09:00 – Pup-o, mă! (R)

10:15 – 50/50 (R)

11:03 – Teleshopping

13:00 – Flash monden

14:00 – Câinele stelar și turbomotanul (R)

16:00 – Exclusiv VIP

18:00 – Focus 18

19:15 – 50/50

20:00 – In Numele lui Ben Hur

Program Digi Sport 1

22:00 – Live Scotia Premiership: Motherwell-Celtic Etapa 20

