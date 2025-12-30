Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza

Scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru ia o turnură tot mai tensionată, după ce omul de afaceri a dus conflictul într-o zonă extrem de sensibilă, făcând aluzii dure la familia asistentei TV. Deși disputa a pornit inițial de la declarații legate de standarde de viață și preferințe personale, aceasta a escaladat rapid într-un atac complex, în care trecutul Ramonei Olaru și relația acesteia cu propriii părinți au fost aduse în prim-plan.

În intervențiile sale din mediul online, Alex Bodi a sugerat că imaginea publică a Ramonei Olaru ar fi construită pe contraste puternice între ceea ce afișează și realitatea din spatele camerelor. Fără a se limita la aspecte profesionale, el a insinuat că vedeta ar avea o relație complicată cu originile sale și că ar evita să își asume public trecutul familial. Aceste afirmații au stârnit reacții aprinse, deoarece au atins o zonă intimă, care până acum nu făcuse parte din dezbaterea publică.

Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru

Mai mult, Alex Bodi a lăsat de înțeles că declarațiile Ramonei Olaru despre bani și statut social ar intra în contradicție cu parcursul ei personal. Potrivit spuselor sale, mesajele transmise de vedetă ar fi jignitoare nu doar pentru anumite categorii de oameni, ci și pentru propria familie, sugerând o ruptură simbolică între valorile promovate public și mediul din care provine.

Atacurile au continuat cu referiri la parcursul educațional și profesional al Ramonei Olaru, Alex Bodi încercând să minimalizeze realizările acesteia și să sugereze că ascensiunea ei în televiziune nu ar fi fost una clasică sau lipsită de controverse.

Un alt punct sensibil al discursului său a fost legat de părinții Ramonei Olaru, despre care Alex Bodi a insinuat că ar fi fost ținuți departe de luminile reflectoarelor din motive ce țin de rușine sau de incompatibilitatea cu imaginea de vedetă pe care aceasta o promovează.

„Ai plâns 20 de ani după un inel pe la podcasturi și, după aia, ai scos numai în evidență că tu nu mai vrei săraci, că țineți sărăcii pentru voi. Le ziceai tu la femei. Adică femeile care stau cu săraci sunt proaste. Tu acum ai zis numai cu bogătanii. Am înțeles. După ne-ai făcut proști pe toată masa. Ți-ai jignit și tatăl, posibil. Ce vină avem noi, că tu, toată viața ta, de când ai plecat de la Mihai Eminescu la chimie, acolo la liceu, ai fost ce ai fost, ai ajuns de la agronomie pe la facultate și ai rupt facultatea la propriu și la figurat, că ai și facultate. Erai regina clubului. Stăteai mai mult prin băi și prin parcări. Așa? Ai ajuns după aia la bingo? N-am nicio treabă cu fata asta, mi-era indiferentă, chiar n-aveam nimic contra ei. Dar nu suport că vezi tu… Ai venit tu de acolo, de la țară, unde ți-e și rușine cu părinții tăi, că nu vrei să-i arăți în poze și astea, că mi-au mai zis o grămadă de lume, dar nu-s chiar așa rău.”, a ținut să precizeze Alex Bodi.

