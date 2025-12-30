Alex Bodi a ”pulverizat-o” pe Ramona Olaru: ”Te închirez, îți fac contract 10 ani. Legal”

Scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru pare departe de a se încheia, ba dimpotrivă, capătă accente tot mai dure și mai personale. După ce declarațiile făcute de vedetă într-un podcast au stârnit reacții aprinse în mediul online, omul de afaceri a decis să intre frontal în conflict și să își spună propria versiune, într-un stil caracteristic, lipsit de menajamente.

În loc să dea înapoi sau să tempereze spiritele, Alex Bodi continuă ofensiva și își construiește discursul ca pe o adevărată demonstrație de forță, încercând să o „detroneze” public pe Ramona Olaru din postura de vedetă sigură pe sine. Totul a pornit de la o afirmație făcută de Ramona Olaru, care a lăsat să se înțeleagă că standardele ei de viață nu mai includ persoane fără posibilități financiare.

Alex Bodi o „pulverizează” pe Ramona Olaru

Mesajul Ramonei, perceput de mulți ca fiind tranșant și arogant, a fost rapid preluat și comentat pe rețelele sociale. Printre cei care au reacționat vehement s-a numărat și Alex Bodi, care a considerat că afirmațiile blondinei sunt ipocrite și nejustificate, mai ales în contextul trecutului ei.

Din acel moment, conflictul a escaladat. Alex Bodi nu s-a limitat la o simplă replică ironică, ci a pornit un adevărat atac la persoană, în care a pus sub lupă cariera Ramonei Olaru, statutul ei public și felul în care s-a construit imaginea de vedetă. În intervențiile sale din online, omul de afaceri a sugerat că succesul ei ar fi mult exagerat și că rolul pe care îl are în televiziune nu este nici pe departe unul dominant, ci mai degrabă marginal. Mesajul transmis a fost clar: din punctul lui de vedere, Ramona Olaru nu ar avea autoritatea morală sau profesională să emită judecăți despre bani, statut sau valoarea altora.

Mai mult decât atât, Alex Bodi a lăsat de înțeles că știe mult mai multe despre trecutul vedetei decât ar fi dispus aceasta să recunoască public. Fără a oferi detalii concrete, el a insinuat că ar exista aspecte din viața ei care ar putea schimba radical percepția publicului, dacă ar ieși la iveală.

„Păi eu pe tine te închiriez, îți fac contract pe 10 ani și te pun să stai în cap și în mâini, și când plouă. Ai înțeles? Tu cu mine n-ai cum să vorbești de bani sau de orice altceva, niciodată în viața ta. Pentru că nu ai cum. Iar din alte puncte de vedere, la fel: și inteligent, și golănește, și legal, și cum vrei tu, nu ai cum. Trebuie să-ți accepți și tu soarta, dacă ești vedetă pe sticlă la emisiunea «Transition». Tu ești o fracțiune. Tu ești o fracțiune de emisiune dimineața, cu băieții a doi, iar emisiunea ta e noaptea, cu alții. Tu trebuie să înțelegi un singur lucru: dacă îți place să iei palma, trebuie să-ți accepți și partea din dos. Dar din dos cum? Că vrei să faci tu pe cale legală să mă vezi după tine la București. De ce să mă faci la București? Ce să vreți? Ce? Nu suporți că ți-a zis cineva? Ești vreo prințesă? Ai vreun sânge regal? Am mințit cu ceva?”, a spus Alex Bodi în mediul online.

Citește și: Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…

CITEȘTE ȘI: Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”