Acasă » Știri » Alex Bodi a ”pulverizat-o” pe Ramona Olaru: ”Te închirez, îți fac contract 10 ani. Legal”

Alex Bodi a ”pulverizat-o” pe Ramona Olaru: ”Te închirez, îți fac contract 10 ani. Legal”

De: Anca Chihaie 30/12/2025 | 07:39
Alex Bodi a ”pulverizat-o” pe Ramona Olaru: ”Te închirez, îți fac contract 10 ani. Legal”
Se încing spiritele! Alex Bodi susține că Ramona Olaru.

Scandalul dintre Alex Bodi și Ramona Olaru pare departe de a se încheia, ba dimpotrivă, capătă accente tot mai dure și mai personale. După ce declarațiile făcute de vedetă într-un podcast au stârnit reacții aprinse în mediul online, omul de afaceri a decis să intre frontal în conflict și să își spună propria versiune, într-un stil caracteristic, lipsit de menajamente.

În loc să dea înapoi sau să tempereze spiritele, Alex Bodi continuă ofensiva și își construiește discursul ca pe o adevărată demonstrație de forță, încercând să o „detroneze” public pe Ramona Olaru din postura de vedetă sigură pe sine. Totul a pornit de la o afirmație făcută de Ramona Olaru, care a lăsat să se înțeleagă că standardele ei de viață nu mai includ persoane fără posibilități financiare.

Alex Bodi o „pulverizează” pe Ramona Olaru

Mesajul Ramonei, perceput de mulți ca fiind tranșant și arogant, a fost rapid preluat și comentat pe rețelele sociale. Printre cei care au reacționat vehement s-a numărat și Alex Bodi, care a considerat că afirmațiile blondinei sunt ipocrite și nejustificate, mai ales în contextul trecutului ei.

Din acel moment, conflictul a escaladat. Alex Bodi nu s-a limitat la o simplă replică ironică, ci a pornit un adevărat atac la persoană, în care a pus sub lupă cariera Ramonei Olaru, statutul ei public și felul în care s-a construit imaginea de vedetă. În intervențiile sale din online, omul de afaceri a sugerat că succesul ei ar fi mult exagerat și că rolul pe care îl are în televiziune nu este nici pe departe unul dominant, ci mai degrabă marginal. Mesajul transmis a fost clar: din punctul lui de vedere, Ramona Olaru nu ar avea autoritatea morală sau profesională să emită judecăți despre bani, statut sau valoarea altora.

Mai mult decât atât, Alex Bodi a lăsat de înțeles că știe mult mai multe despre trecutul vedetei decât ar fi dispus aceasta să recunoască public. Fără a oferi detalii concrete, el a insinuat că ar exista aspecte din viața ei care ar putea schimba radical percepția publicului, dacă ar ieși la iveală.

„Păi eu pe tine te închiriez, îți fac contract pe 10 ani și te pun să stai în cap și în mâini, și când plouă. Ai înțeles? Tu cu mine n-ai cum să vorbești de bani sau de orice altceva, niciodată în viața ta. Pentru că nu ai cum. Iar din alte puncte de vedere, la fel: și inteligent, și golănește, și legal, și cum vrei tu, nu ai cum. Trebuie să-ți accepți și tu soarta, dacă ești vedetă pe sticlă la emisiunea «Transition». Tu ești o fracțiune. Tu ești o fracțiune de emisiune dimineața, cu băieții a doi, iar emisiunea ta e noaptea, cu alții.

Tu trebuie să înțelegi un singur lucru: dacă îți place să iei palma, trebuie să-ți accepți și partea din dos. Dar din dos cum?

Că vrei să faci tu pe cale legală să mă vezi după tine la București. De ce să mă faci la București? Ce să vreți? Ce? Nu suporți că ți-a zis cineva? Ești vreo prințesă? Ai vreun sânge regal? Am mințit cu ceva?”, a spus Alex Bodi în mediul online.

Citește și: Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…

CITEȘTE ȘI: Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Știri
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Știri
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani. Imaginile de pe plaja din Maldive sunt spectaculoase
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu arată impecabil în costum de baie, la 47 de ani....
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de...
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana Brașov, chiar înainte de startul sejurului de Revelion
Prosport.ro
Ce au făcut angajații hotelului Simonei Halep când a început să ningă viscolit în Poiana...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat la ședința de azi
Digi 24
Prima reacție a celor patru judecători CCR numiți de PSD, după ce nu s-au prezentat...
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor.ro
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Gandul.ro
Care sunt cuplurile care făceau „valuri” în anii 2000. TOP 10 povești uitate
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Program TV 30 decembrie 2025. La ce oră se dispută meciul dintre Motherwell şi Celtic
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei ...
Alex Bodi, dezvăluire rușinoasă despre familia Ramonei Olaru. Acuzații dure despre părinții asistentei Neatza
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru ...
Momentul în care Mirabela Grădinaru a început să plângă în direct. Subiectul prea sensibil pentru iubita lui Nicușor Dan
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” ...
Ce evenimente sunt azi, 30 decembrie. Tzancă Uraganu’ dă startul la party cu „ReveliOFF 2025” iar Șuie Paparude concertează la Control
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
BANC | Bulă, Bubulina și noua generație de amanți
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată ...
Britney Spears, mesaj ironic la adresa familiei. „Crăciun fericit membrilor familiei mele, care niciodată nu…”
Vezi toate știrile
×