Acasă » Exclusiv » Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow”

Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow”

De: Keva Iosif 26/12/2025 | 23:20
Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Ramona Olaru a dat tonul scandalului în podcastul lui Jorge, declarând răspicat că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta nu s-a ferit să vorbească despre bani, relații și criteriile pe care le are pentru un bărbat. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar discuția s-a viralizat. Printre cei care au reacționat dur se numără și Alex Bodi, care a comentat ironic și acid asupra atitudinii vedetei.

Invitată în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a stârnit un adevărat val de reacții după ce a vorbit despre bărbați și bani fără menajamente. Vedeta nu s-a ferit să-și exprime criteriile și să explice că nu mai acceptă parteneri pe care îi consideră „săraci”:

”Eu cu săracii nu mai vorbesc. Sărac financiar, sărac material, sărac mental! Sărac material am zis? Am zis!”.

Discuția a mers mai departe când Jorge a întrebat-o cât ar trebui să câștige un bărbat ca să fie pe măsura ei. Ramona a explicat că nu mai vrea să fie ea cea care plătește pentru amândoi și că așteaptă sprijin și echilibru:

”Mai mult decât mine. Nu o să spun acum cât câștig eu. Dar o să consider eu când o să văd ce face…Eu nu mai pot și nu mai concep să am un bărbat căruia să-i dau eu sau să plătesc eu lucrurile în casă. Nu! Dacă eu am un bărbat și el stă, și locuim împreună, și eu plătesc totul, nu. Nu e ok.

Nu poți să te numești bărbat lângă mine așa. Eu pot, eu le am, eu vreau să fiu o bază în situațiile în care în business-ul tău, în anii ce vor urma, se întâmplă să mai ai câte o problemă. Eu sunt acolo. Pot să fiu baza, sprijinul tău. Dar nu pot să fiu de la început persoana care plătește sau plătește pentru amândoi”.

Reacțiile au fost împărțite, iar discuția s-a viralizat rapid pe TikTok. Printre cei care au comentat dur s-a numărat Alex Bodi, care a criticat ironic și acid atitudinea vedetei:

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”.

Alex Bodi / FOTO: Instagram

Contactat de CANCAN.RO, Bodi a continuat cu un mesaj tăios. El susține că discursul Ramonei, axat pe bani și statut financiar, este fals și superficial, ignorând aportul real într-o relație.

”Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă.

Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari 😂😂O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede!😂”, a declarat afaceristul pentru CANCAN.RO.

Citește și: Vedeta de la Neatza e fabrică de bani! După ce și-a amenajat cuibușorul, a dat o nouă lovitură! Ramona Olaru a ”spart” o avere pe…

CITEȘTE ȘI: Ramona Olaru rupe tăcerea: și-a injectat sau nu buzele? „Asta se întâmplă”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro
Exclusiv
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18…
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru Naomi Hedman
Exclusiv
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru…
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Mediafax
Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane, iar trupurile ar fi ajuns hrană pentru porci
Adevarul
Caz macabru în Republica Moldova. Un fermier ar fi omorât mai multe persoane,...
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Digi24
Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor....
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Mediafax
Visul unei femei, distrus de judecători: Nu poate avea copilul soțului decedat
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Digi 24
Prizonieri în Ucraina, doi nord-coreeni fac o mărturisire surprinzătoare
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde raza de acțiune în Europa”
Digi24
Rusia ar putea amplasa noi rachete hipersonice la o fostă bază aeriană din Belarus: „Extinde...
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor.ro
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane ...
„Jaful secolului” nu l-a scos din joc. Ce s-a ales de românul care a furat tablouri de 18 milioane de euro
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy ...
Un scenarist din South Park a prevăzut mutarea lui Trump și a cumpărat din timp domeniile Trump Kennedy Center
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în ...
Serialul care face furori de Crăciun pe Netflix. „E atât de bun, încât spectatorii au urlat în fața ecranelor”
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol ...
Ofițer la Școala De Poliție ”Vasile Lascăr” din Câmpina, reținut pentru tentativă de viol asupra unui elev
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe ...
Cum arătau Mihai Bendeac și Sore pe vremea când se iubeau. Cuplul pe care nu l-ai fi recunoscut pe stradă
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru ...
Fosta lui Ristei n-a vrut să mai fie singură de sărbători. Iarna asta se poartă iubirile noi pentru Naomi Hedman
Vezi toate știrile
×