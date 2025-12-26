Alex Bodi pune tunurile pe Ramona Olaru după ce a spus că fuge de săraci: „Trecutul ei nu e prea wow”

Ramona Olaru a dat tonul scandalului în podcastul lui Jorge, declarând răspicat că „săracii” nu mai au ce căuta în viața ei. Vedeta nu s-a ferit să vorbească despre bani, relații și criteriile pe care le are pentru un bărbat. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar discuția s-a viralizat. Printre cei care au reacționat dur se numără și Alex Bodi, care a comentat ironic și acid asupra atitudinii vedetei.

Invitată în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a stârnit un adevărat val de reacții după ce a vorbit despre bărbați și bani fără menajamente. Vedeta nu s-a ferit să-și exprime criteriile și să explice că nu mai acceptă parteneri pe care îi consideră „săraci”:

”Eu cu săracii nu mai vorbesc. Sărac financiar, sărac material, sărac mental! Sărac material am zis? Am zis!”.

Discuția a mers mai departe când Jorge a întrebat-o cât ar trebui să câștige un bărbat ca să fie pe măsura ei. Ramona a explicat că nu mai vrea să fie ea cea care plătește pentru amândoi și că așteaptă sprijin și echilibru:

”Mai mult decât mine. Nu o să spun acum cât câștig eu. Dar o să consider eu când o să văd ce face…Eu nu mai pot și nu mai concep să am un bărbat căruia să-i dau eu sau să plătesc eu lucrurile în casă. Nu! Dacă eu am un bărbat și el stă, și locuim împreună, și eu plătesc totul, nu. Nu e ok.

Nu poți să te numești bărbat lângă mine așa. Eu pot, eu le am, eu vreau să fiu o bază în situațiile în care în business-ul tău, în anii ce vor urma, se întâmplă să mai ai câte o problemă. Eu sunt acolo. Pot să fiu baza, sprijinul tău. Dar nu pot să fiu de la început persoana care plătește sau plătește pentru amândoi”.

Reacțiile au fost împărțite, iar discuția s-a viralizat rapid pe TikTok. Printre cei care au comentat dur s-a numărat Alex Bodi, care a criticat ironic și acid atitudinea vedetei:

”Și ea când se uită în oglindă și vorbește singură? Ce face?😂 ”Divele” astea uită că sunt unde sunt nu că ar fi wow..dar na.. sunt că le-au ”cocoțat” unii… și le place mocăngeala! Până la urmă toate își dau arama pe față și recunosc că-s pe LOVE-ele😂👏👏”.

Contactat de CANCAN.RO, Bodi a continuat cu un mesaj tăios. El susține că discursul Ramonei, axat pe bani și statut financiar, este fals și superficial, ignorând aportul real într-o relație.

”Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede ca apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșeală amarnic. Și doar “săracii” cu câțiva euro o vor băga în seamă.

Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvina milionari 😂😂O femeie independentă cum se crede ea trebuie sa vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea sa fie un exemplu… Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes. Și mai bine să-și vadă lungul nasului… Că trecutul ei nu e prea wow, nici escapadele ei cu unul, altul, prin vacanțe pentru bani! Nu toți suntem proști sau săraci cum ne crede ea. Sau ea să fie fie vreo specială sau vreun star cum se crede!😂”, a declarat afaceristul pentru CANCAN.RO.

