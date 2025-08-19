De ce fuge Ramona Olaru de bărbații săraci: „Mi-e frică să mai stau cu un...”

Ramona Olaru se bucură de succes în carieră și de faimă, dar este ghinionistă când vine vorba de iubire. Prezentatoarea nu s-a ferit să vorbească despre viața ei amoroasă atunci când a fost întrebată și nici să mărturisească faptul că foștii ei parteneri nu au fost cei mai potenți din punct de vedere financiar.

Relațiile Ramonei Olaru au fost în atenția publicului mereu, mai ales cele cu bărbați celebrii precum Cuza și Cătălin Cazacu. Cu toate astea, nimeni nu a mai apărut la brațul prezentatoarei de ceva vreme, așa că oamenii au început să se întrebe de ce nu își mai dorește o relație.

Ramona Olaru fuge de bărbații săraci

Ei bine, sinceră cum ne-a obișnuit, vedeta a mărturisit una dintre cele mai mari frici ale ei: bărbații săraci. Ramona Olaru a declarat că este sătulă să facă acte de caritate în relație, semn că a făcut acest lucru în trecut, și că fuge cât de tare poate de parteneri care nu sunt stabili din punct de vedere financiar. Și e de înțeles: o femeie frumoasă, independentă și cu o carieră de succes ca a ei nici nu ar avea de ce să accepte pe oricine în viața ei.

„Mi-e frică să mai stau cu un bărbat sărac! Nu mai am chef să-i întrețin, să mă gândesc ce fac a doua zi. Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine. Eu pot, le am, le fac pe toate, dar să știu că am pe cine să mă bazez, nu să mă gândesc că trebuie să-i dau bani să-și cumpere ceva’, a declarat Ramona Olaru, la Antena Stars.

De asemenea, după un mariaj eșuat, gândul căsătoriei este foarte departe de Ramona Olaru. Vedeta a mărturisit că este foarte fericită așa, iar ideea de nuntă nu îi surâde decât alături de un bărbat care să îi îndeplinească toate dorințele.

„Eu sunt foarte bine așa, mă simt extraordinar de bine, demențial! Nu mă mai grăbesc în acea direcție, dar dacă îmi fac o relație potrivită nevoilor mele și un bărbat care să fie cum îmi doresc eu, ușa e deschisă. Dar, să mă mai blochez în ceva ce nu mă face fericită sau să stau doar ca să fiu într-o relație, nu!”, a mai spus prezentatoarea pentru sursa citată.

