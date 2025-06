Ramona Olaru s-a îndrăgostit la prima vedere! Cine este „faimosul” pe care vedeta de la Neatza l-a abordat înaintea cursei de Formula 1: ”E cam scund, dar…”

Ramona Olaru este frumoasă, cunoscută și inteligentă, dar cu toate acestea, nu a avut prea mult noroc în dragoste. După un mariaj eșuat și câteva realții care nu au avut finalitatea dorită, vedeta a stat multă vreme singură. Știe exact ce își dorește de la partenerul ei, iar pretențiile sunt pe măsură. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, Ramona Olaru ne spune de cine s-a îndrăgostit și ce criterii pe placul ei întrunește domnul respectiv. Dar, cu toate acestea, vedeta nu a putut avea o relație cu el.

Ramona Olaru este una dintre cele mai sincere și directe persoane publice din România. Acest fapt i-a adus deopotrivă atât laude, cât și critici. Doar că, de la o vreme, vedeta a devenit mai tăioasă, așa cum chiar ea ne spune, cu toți cei care o critică. Matinala îi pune la punct fără să stea pe gânduri, iar acest fapt îi aduce mai multe beneficii. Și, deși spune că nu o afectează hate-ul din online, vedeta are un ritual complex pentru a descărca energiile negative pe care le acumulează de-a lungul zilei. De la yoga, terapii și meditații, dar mai multe ne spune chiar ea. În plus, vedeta ne vorbește și despre bărbatul de care s-a îndrăgostit.

Ramona Olaru ne arată de cine s-a îndrăgostit: „E cam scund, dar se urcă pe portofel și recuperează”

CANCAN.RO: E Lando. Îmi arăta Ramona Olaru adineauri, chiar înainte să începem interviul un băiat frumos. Te-ai îndrăgostit?

Ramona Olaru: M-am îndrăgostit de Lando Norris din prima clipă în care l-am văzut. L-am cunoscut când am fost la o cursă de Formula 1 la Hungaroring vara trecută, a fost o experiență extraordinară. I-am prins pe toți piloții să fac poze, dar cu Lando Noris am stat și de vorbă, oricum eram fana lui. Mi-a plăcut de el pentru că este mai umil, modest și atunci m-am prezentat frumos în fața lui și am schimbat câteva propoziții, m-a atras mai mult în felul acesta. Eu speram să îl atrag și eu, dar nu aveam cum că era pe grabă omul, urma să intre în cursă.

CANCAN.RO: Vă urmăriți pe Instagram? Ați apucat să faceți schimb de conturi?

Ramona Olaru: Eu pe el îl urmăresc, el pe mine nu. Am înțeles că și-a găsit și iubită între timp, dar nu e nimic pentru toată viața. Poate renunță că eu am de gând să mă duc la Formula 1 la finală și poate nu o să mai fie într=o relație amoroasă cu fata aceea și mă bag în seamă iar cu el.

CANCAN.RO: Trebuie să încheie repede lucrurile că nu mai e mult până la finală.

Ramona Olaru: O să îmi fac planul foarte bine, o să îl pun la punct.

CANCAN.RO: El e genul tău de bărbat?

Ramona Olaru: Da, este genul meu. E milionar, e frumos, tânăr, e cam scund, dar nu contează, se urcă pe portofel și e la înălțime.

CANCAN.RO: Dar Brad Pitt a fost crush-ul tău?

Ramona Olaru: Nu, dar nu aș refuza la o adică dacă vine cu o propunere: Bună, Ramona, îmi place de tine! Vrei să ne cunoaștem să mergem la o cină, nu aș refuza.

CANCAN.RO: Dar cine era crush-ul tău când erai copil?

Ramona Olaru: Eu am fost fană Răzvan și Dani de când eram mică și uite că am ajuns lângă ei, acum nu știu dacă îi mai suport, dar aia este

CANCAN.RO: Ce faci vara asta?

Ramona Olaru: Am treabă să mă distrez. Plec la Ibiza, mă duc la Saint Tropez, la Marbella, mai bag puțin și câteva evenimente în Turcia și pe unde voi mai apuca. Am o lună de vacanță în august și mă împart. Călătoresc singură și cu fetele, dar dacă mai întâlnesc pe cineva pe acolo, eu mă împrietenesc, nu-i nicio problemă.

CANCAN.RO: Dar dacă te-ai îndrăgosti de cineva care nu locuiește în țară. Crezi că ar putea funcționa sau te-ai muta în scurt timp sau ar veni el în țară?

Ramona Olaru: În scurt timp nu m-aș muta nicăieri, eu nu sunt pregătită pentru un astfel de pas. Vreau o perioadă lungă de timp să facem naveta, atât eu, cât și el și dacă vom considera la vremea respectivă că cineva trebuie să se mute, vedem atunci. Până atunci se schimbă și mentalitatea, se schimbă și prioritățile și vedem până atunci.

Vedeta le dă replica haterilor: „Fiecare trebuie să știe poziția în care se află”

CANCAN.RO: Apropo de mentalitatea oamenilor care se schimbă destul de greu. Ești și iubită, dar și criticată prin toate gesturile pe care le faci. De la un timp însă ai devenit și mai directă decât erai

Ramona Olaru: Da, am devenit și mai directă. Îmi place atât de mult să le spun oamenilor în față tot ceea ce este nepotrivit și aiurea pentru că fiecare trebuie să știe poziția în care se află. Nu putem să ne luăm așa aiurea de cineva că avem noi chef, doar că suntem persoane publice. Hai să ne mai potolim puțin pentru că suntem tot oameni pe lângă, iar răutatea asta gratuită nu face bine nimănui sub nicio formă. Dacă dăm înapoi cu răutate nu este cea mai bună combinație de a ajunge la o pace.

CANCAN.RO: Am văzut că nu răspunzi urât, dar te afectează?

Ramona Olaru: Nu mă afectează absolut deloc, doar că sunt mai tăioasă. Nu e răutate, doar spun direct: e alb sau negru. Nu suport oamenii care mint sau care spun lucrurile pe ocolite sau care jignesc gratuit. Ce câștigi din asta? Unde îți este câștigul, poate îl împărțim, facem într-un fel. Nu mai vreau negativitate, vreau pozitivitate, optimism, energie, e loc sub soare pentru toată lumea.

CANCAN.RO: Faci exerciții de respirație, meditații?

Ramona Olaru: Am programele mele foarte bine stabilite, am o oră de yoga o dată pe săptămână, am pilates, am meditații, mă duc la orele mele cu energii. Cum crezi că funcționez? La cât mă încarcă toată lumea și toți vampirii care se uită la televizor sau pe internet, aș fi descărcată total. Mă încarc ziua de la oamenii negativi, mă duc seara să mă descarce doamnele mele și o iau de la capăt a doua zi.

