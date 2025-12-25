Sărbătorile i-au adus pe români împreună. Cum au petrecut prima zi de Crăciun

Prima zi de Crăciun a fost prilej pentru mulți români să se reunească în jurul meselor bogate, împreună cu cei dragi. Fie că au petrecut in familie, la rude sau in stațiunile turistice ei s-au simțit minunat indiferent de opțiunea aleasă. CANCAN.RO vă arată cum au petrecut românii prima zi de Crăciun.

Bunici, părinți, copii, toți au petrecut Crăciunul cu mâncăruri românești și hohote de râs care au umplut casele pline de viață. Multe gospodine s-au întrecut în a pregăti bucate delicioase, de la sarmale, cârnați și caltaboși până la cozonaci, iar la final, mesele au fost pline până la refuz. Unii români au preferat să meargă în stațiuni turistice. În funcție de destinație și de servicii, o vacanță în România poate fi chiar mai scumpă decât una în străinătate, de Crăciun.

În familie, acasă sau la rude

De Crăciun, de obicei ne adunăm cu toții, ne bucurăm de cadouri și de bunătăți! Dar unii preferă să plece la drum, să exploreze locuri noi.

Mulți români aleg să stea acasă cu cei dragi, dar în loc de masa tradițională, merg în vizită la rude sau pornesc într-o aventură prin țară, ca să schimbe peisajul! .

Stațiunile montane și balneare

Pentru cei care doresc să scape de agitația orașelor și să se bucure de peisaje de iarnă, stațiunile montane și balneare din România devin din ce în ce mai atrăgătoare în perioada sărbătorilor. Stațiunile montane și balneare de la noi sunt din ce în ce mai faine de sărbători. Poiana Brașov, Valea Prahovei, Valea Oltului, Băile Felix, te așteaptă cu brațele deschise să petreci în mijlocul naturii, la schi, la o plimbare sau la o baie caldă.

Târgurile de Crăciun, marile atracții ale sărbătorilor de iarnă

Hei, știai că târgurile de Crăciun din orașele mari ne atrag tare mult pe noi, românii? Sibiu, Brașov, Craiova, Cluj și București se transformă în locuri de poveste! Piațetele sunt pline de luminițe sclipitoare, colinde calde și tot felul de bunătăți tradiționale.

Iarna asta, orașele noastre se întrec care mai de care să facă cel mai frumos târg de Crăciun, iar Craiova e una dintre ele! Târgul de Crăciun de acolo e deschis anul ăsta din 14 noiembrie 2025 până pe 4 ianuarie 2026, ca să aibă timp oricine să îl viziteze. Anul acesta, tema e „Spărgătorul de nuci”, iar decorurile sunt absolut superbe! Străzile s-au făcut și mai frumoase și abia așteaptă să ne primească, pe toți, de la mic la mare, să ne bucurăm de atmosfera magică.

De ce Crăciunul acasă pierde teren

Deși numărul persoanelor care decid să petreacă Crăciunul acasă a scăzut, se observă faptul că românii nu renunță la tradiții, ci le adaptează în funcție de noile preferințe. Nevoia de a descoperi diverse regiuni ale țării sau de a forma noi amintiri în locuri diferite devine din ce în ce mai pronunțată.

Astfel, deși Crăciunul acasă pierde teren, nu dispare complet. Românii își petrec sărbătorile într-o combinație între tradiție și modernitate, între momentele alături de familie, timpul petrecut în natură și vacanțele mai apropiate de casă.