Nici nu vor să audă de preparatele tradiționale! Care sunt cele mai pretențioase vedete la masa de Crăciun

De Craciun vedetele noastre se întorc la tradiții și la acele mâncăruri care le amintesc de copilărie. Friptura, sarmalele, piftia si soriciul sunt alimentele care nu lipsesc de pe masa festivă, în general. Și, dacă în timpul anului, au mare grijă la siluetă, atunci când vin sărbătorile, vedetele noastre spun adio dietei! Doar că, printre aceste preparate tradiționale, sunt și unele pe care vedetele nu le suportă! Nu s-ar atinge de ele nici în ruptul capului. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ele și a aflat ce preparat e „în plus” de pe masa de Crăciun.

Friptura, salata de boeuf și sarmalele sunt adevărate vedete în această perioadă și par să fie nelipsite din meniul de sărbătoare a personajelor din lumea mondenă. Indiferent de statutul social, de Crăciun toată lumea pune pe masă cele mai bune preparate culinare, fie că sunt tradiționale, fie că sunt sofisticate.

Însă, sunt și câteva preparate pe care vedetele nu suportă nici să le aibă în față de pe masa de Crăciun. Iată la ce spun pas!

Ce preparate nu suportă vedetele de pe masa de Crăciun

Misha Miller susține că nu are niciun preparat care să nu-i fie pe plac. Preferă să guste din toate, iar favoritele ei sunt răciturile sau piftia. „Mie îmi place tot, nu mănânc excesiv, dar vreau să gust din toate. Preferatele mele sunt răciturile făcute de bunica”, a spus ea pentru CANCAN.RO.

Pe de altă parte, Romanița Iovan are o relație complicată cu anumite preparate tradiționale și spune clar ce nu ar pune pe masă de Crăciun. Creatoarea de modă mărturisește că evită cu orice preț caltaboșul.

„Nu îmi place deloc caltaboșul, nu îl suport. În general nu prea mănânc carne multă, nu mănânc carne de porc decât de mangalița. Îmi place piftia, îmi plac sarmalele, dar nu caltaboșul, niciodată”, a spus creatoarea de modă.

Dan Negru are preferințe clare când vine vorba de preparatele de pe masa de Sărbători: Orice este gătit de soția lui.

„Eu nu sunt prieten cu nimic din comerț, cu supermarketurile. Am un nas care depistează tot ce e din supermarket, eu prefer să mănânc ce gătește soția mea. Nu sunt prieten cu mâncărurile procesate”, a spus prezentatorul pentru CANCAN.RO.

Adrian Nartea nu este prieten deloc cu preparatele din carne tocată și evită anumite preparate, chiar dacă tentația este mare pe masa de Crăciun.

„Orice e în plus, deși l-aș vrea. Ardei umpluți sau ce conține carne tocată, cu excepția sarmalelor. Sarmalele sunt bune”, a spus actorul.

În ceea ce o privește pe Amna, treaba de sărbători este mai delicată. Artista a avut probleme de sănătate și trebuie să fie foarte atentă la ce consumă, mai ales în perioada Crăciunului, când tentațiile sunt la tot pasul.

„Eu aș putea să mănânc toate preparatele, dar întrebarea este ce mi se întâmplă după ce mănânc. Nu mai am bila și este nasol pentru mine. Anul acesta o să comand cozonac fără gluten pentru că nu mai mănânc gluten, lactoză”, a spus Amna.

