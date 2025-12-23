Brad natural VS brad artificial. Vedetele au dat verdictul

În fiecare an, odată cu apariția colindelor și cu luminile care apar timid în oraș, vedetele se pregătesc de împodobirea casei și, desigur a bradului de Crăciun. Luminițe care de care mai colorate, decorațiuni superbe care arată aestetic pentru Instagram și totul pus la punct ca magia sărbătorilor să se simtă. Odată cu sosirea sărbătorilor apare și o dilemă cu care ne confruntăm an de an: Brad natural sau artificial? Până la urmă totul trebuie să arate impecabil, iar bradul este lait motivul sărbătorilor. CANCAN.RO a stat de vorbă cu vedetele și a aflat în ce parte înclină balanța.

Pentru unele dintre ele, Crăciunul nu există fără mirosul acela inconfundabil de brad proaspăt. Spun că doar așa sărbătoarea are sens, că doar așa simți cu adevărat magia copilăriei, diminețile reci de decembrie și emoția din Ajun. Bradul natural e pentru ele un ritual, nu un obiect de decor: îl aleg cu grijă, îl duc acasă, îl împodobesc și acceptă fără regrete acele căzute pe covor, pentru că „așa e Crăciunul adevărat”.

Natural sau artificial? Ce fel de brazi preferă vedetele

Romanița Iovan ne dezvăluie că pentru ea nu există Crăciun fără brad natural. Mirosul este inconfundabil și până la urmă, vorba ei:

„Nu tăiem noi bradul, e tăiat deja. Sigur, acum este treaba asta să nu tăiem brazii, dar dacă nu îl iau eu, îl ia altul. Eu vreau să îl iau că vreau să miroasă a brad de Crăciun. Dacă nu miroase a brad în casă, nu e Crăciun”, a spus creatoarea de modă pentru CANCAN.RO.

De partea cealaltă a baricadei se află Adrian Nartea. Actorul, care ne-a spus că a împodobit deja bradul și a ales unul artificial. Motivul principal: Rezistența celui artificial!

„Bradul natural să rămână în mediul lui natural, brad artificial pentru acasă fiindcă nu se scutură. Noi facem bradul imediat după Moș Nicolae și îl demontăm prin martie și atunci unul natural nu ar rezista niciodată”, ne-a spus Adi Nartea.

Și Xonia tot artificial preferă, din motive de sustenabilitate, dar și ecologice. Cântăreața dezvăluie că ei mereu i-a plăcut bradul natural, doar că se sacrifică și îl alege pe cel artificial.

„Îmi place mirosul bradului natural, dar nu vreau să tot tăiem pomii, așa că o să aleg și în acest an bradul artificial”, a spus ea.

Gusturile Mishei Miller s-au schimbat în ani și odată cu maturizarea preferă bradul natural, deși atunci când era mică ea era cea care punea steluța în vârf.

„Când eram mai mică îmi plăcea cel artificial, puneam steaua în el, de vreo câțiva ani încoace îl prefer pe cel natural. Miroase a Crăciun în casă, nimic nu se poate compara cu acel miros”, a dezvăluit cântăreața.

Bogdan Vlădău are o cu totul altă perspectivă. Mereu conectat la natură, pasionat de retreat-uri spirituale, experiențe în Peru și un stil de viață sănătos, acesta spune că nu ar mai alege niciodată un brad natural.

„Nu aș mai alege brad natural niciodată. De ce să îi tăiem? Sunt niște ființe vii”, a spus el.

