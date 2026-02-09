Nu e o glumă! Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare

Aflat la Paris pentru câteva zile, BRomania a profitat de timp pentru o sesiune de shopping. Actorul a pornit în căutarea unui model anume de ochelari și nu a renunțat până nu l-a găsit. Iată cât a scos din buzunar pentru ei!

Pasiunea pentru ochelarii Jacques Marie Mage a apărut cu ani în urmă, după ce a primit cadou o pereche care a devenit rapid preferata lui, într-o perioadă în care nu ar fi investit într-un astfel de accesoriu. Deși îi considera ușor de pierdut sau de deteriorat, fascinația pentru brand a rămas, alimentată și de aparițiile modelului în serialul „Succession”. Aflat la Paris, aproape de locul unde era cazat, a decis să intre în boutique-ul exclusivist al mărcii, un spațiu cu acces controlat și o atmosferă rafinată, diferită de experiența obișnuită de shopping.

Câți bani a scos BRomania din buzunar pentru ochelarii de soare

Ulterior, acesta le-a prezentat urmăritorilor de pe TikTok noua achiziție: o pereche de ochelari de soare de lux semnată Jacques Marie Mage, model Evans, evaluată la aproximativ 960 de dolari. Accesoriul face parte dintr-o colecție premium, cunoscută pentru producția limitată și designul exclusivist.

Modelul ales se remarcă printr-un design clasic reinterpretat în cheie modernă, cu linii bine definite și materiale premium. Brandul Jacques Marie Mage este recunoscut pentru producția limitată a fiecărei colecții, ochelarii fiind considerați piese de colecție în rândul pasionaților de accesorii de lux.

„Eu de mult îmi doresc o pereche de ochelari de soare, se cheamă Jacques-Marie Mage. Am primit de la un prieten, acum mulți ani, o pereche. Pe vremea când nu-mi permiteam Jacques-Marie Mage și a fost perechea mea preferată. Eu, până de curând, nu dădeam niciodată bani pe ochelari de soare, pentru că pe ochelari de soare te arzi, ochelarii de soare îi lași prin mașini diferite, ochelarii de soare îi pierzi și, în mintea mea, nu exista cum să dau eu bani pe ochelari de soare. Dar ăștia mi-au plăcut atât de mult, sunt și purtați în serialul meu preferat, în Succession, personajele de acolo și, în special, personajul meu preferat poartă acești ochelari. Așa că am fost în magazinul ăsta din Paris, pentru că era fix aproape de unde stau. Și când am intrat, cumva, o atmosferă din asta peste luxul pe care l-am mai descoperit și eu. Era extra lux. Trebuia rezervare la magazin. N-au vrut să ne lase să intrăm. Până la urmă, hai să tragem, că poate e un opening. Până la urmă ne-a luat unul și ne-a pus la un birou. Adică eu credeam că o să văd niște rafturi de ochelari și o să-mi aleg niște ochelari. Dar n-a fost așa. În schimb, mi-a arătat 6 perechi de ochelari. Le-am pus pe toate și am găsit perechea aia de ochelari pe care o aveam eu acum nu știu câți ani, altă formă, alt nu știu ce, handmade, whatever. Mi-au dat asta așa, frumos, bam, și o cutie. Mi-a zis acolo că, dacă vreau să schimb lentila, că îmi dă altă lentilă, că nu știu ce, și a plecat. Ce-o fi asta? Dă-mi perechea de ochelari! Stau, mă rog, suntem în Franța. *Donne-moi…* Asta e de-aia să ștergi. Și a plecat! Se pleacă. Deci stau perfect. Eu țin minte perechea asta pentru că atunci a fost prima pereche de ochelari pe care mi-am pus-o pe cap și, efectiv… Și nu simțeam nimic. Stau perfect. Zici că am o cască din aia futuristă pe față. Efectiv.”, a spus actorul.

