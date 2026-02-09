Acasă » Știri » Nu e o glumă! Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare

Nu e o glumă! Cât a plătit BRomania pentru o pereche de ochelari de soare

De: Anca Chihaie 09/02/2026 | 21:23

Aflat la Paris pentru câteva zile, BRomania a profitat de timp pentru o sesiune de shopping. Actorul a pornit în căutarea unui model anume de ochelari și nu a renunțat până nu l-a găsit. Iată cât a scos din buzunar pentru ei!

Pasiunea pentru ochelarii Jacques Marie Mage a apărut cu ani în urmă, după ce a primit cadou o pereche care a devenit rapid preferata lui, într-o perioadă în care nu ar fi investit într-un astfel de accesoriu. Deși îi considera ușor de pierdut sau de deteriorat, fascinația pentru brand a rămas, alimentată și de aparițiile modelului în serialul „Succession”. Aflat la Paris, aproape de locul unde era cazat, a decis să intre în boutique-ul exclusivist al mărcii, un spațiu cu acces controlat și o atmosferă rafinată, diferită de experiența obișnuită de shopping.

Câți bani a scos BRomania din buzunar pentru ochelarii de soare

Ulterior, acesta le-a prezentat urmăritorilor de pe TikTok noua achiziție: o pereche de ochelari de soare de lux semnată Jacques Marie Mage, model Evans, evaluată la aproximativ 960 de dolari. Accesoriul face parte dintr-o colecție premium, cunoscută pentru producția limitată și designul exclusivist.

Ochelarii pe care BRomania i-a cumpărat

Modelul ales se remarcă printr-un design clasic reinterpretat în cheie modernă, cu linii bine definite și materiale premium. Brandul Jacques Marie Mage este recunoscut pentru producția limitată a fiecărei colecții, ochelarii fiind considerați piese de colecție în rândul pasionaților de accesorii de lux.

„Eu de mult îmi doresc o pereche de ochelari de soare, se cheamă Jacques-Marie Mage. Am primit de la un prieten, acum mulți ani, o pereche.

Pe vremea când nu-mi permiteam Jacques-Marie Mage și a fost perechea mea preferată. Eu, până de curând, nu dădeam niciodată bani pe ochelari de soare, pentru că pe ochelari de soare te arzi, ochelarii de soare îi lași prin mașini diferite, ochelarii de soare îi pierzi și, în mintea mea, nu exista cum să dau eu bani pe ochelari de soare. Dar ăștia mi-au plăcut atât de mult, sunt și purtați în serialul meu preferat, în Succession, personajele de acolo și, în special, personajul meu preferat poartă acești ochelari. Așa că am fost în magazinul ăsta din Paris, pentru că era fix aproape de unde stau. Și când am intrat, cumva, o atmosferă din asta peste luxul pe care l-am mai descoperit și eu. Era extra lux. Trebuia rezervare la magazin. N-au vrut să ne lase să intrăm. Până la urmă, hai să tragem, că poate e un opening. Până la urmă ne-a luat unul și ne-a pus la un birou. Adică eu credeam că o să văd niște rafturi de ochelari și o să-mi aleg niște ochelari. Dar n-a fost așa. În schimb, mi-a arătat 6 perechi de ochelari.

Le-am pus pe toate și am găsit perechea aia de ochelari pe care o aveam eu acum nu știu câți ani, altă formă, alt nu știu ce, handmade, whatever. Mi-au dat asta așa, frumos, bam, și o cutie. Mi-a zis acolo că, dacă vreau să schimb lentila, că îmi dă altă lentilă, că nu știu ce, și a plecat. Ce-o fi asta? Dă-mi perechea de ochelari! Stau, mă rog, suntem în Franța. *Donne-moi…* Asta e de-aia să ștergi. Și a plecat! Se pleacă. Deci stau perfect. Eu țin minte perechea asta pentru că atunci a fost prima pereche de ochelari pe care mi-am pus-o pe cap și, efectiv… Și nu simțeam nimic. Stau perfect. Zici că am o cască din aia futuristă pe față. Efectiv.”, a spus actorul.

VEZI ȘI: Anul care i-a dat complet viața peste cap! Cristina Cioran: „Mai e loc de încă cinci copii”

VEZI ȘI: Lora și-a deschis sufletul la final de an. 2025 a lovit-o unde a durut-o cel mai tare: „Am rupt din mine ca să-i fac pe alții fericiți”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația
Știri
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri...
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală
Gandul.ro
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată...
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de...
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală de hrană din Armata Română
Adevarul
„Cred că un soldat ar spune mulțumesc”. Un vlogger rus prezintă rația individuală...
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace în Ucraina
Digi24
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de pace...
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze împrumuturile UE de 150 de miliarde de euro
Mediafax
Producătorii de armament nu au nicio idee despre cum intenționează țările să utilizeze...
Parteneri
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Daniela Crudu, de nerecunoscut! Cum a ajuns să arate acum. Fanii sunt îngrijorați: „E bolnavă?”
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere uriașă!
Prosport.ro
FOTO. Campioana din România e „Regina” platformei pentru adulți după ce a făcut o avere...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Click.ro
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o...
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate par să contrazică versiunea oficială
Digi 24
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent publicate...
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Digi24
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul...
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce vor fi ele înlocuite
Promotor.ro
Dacia renunță la motoarele pe GPL. De când intră în vigoare decizia și cu ce...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis:...
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
go4it.ro
Tancurile românești, antrenament alături de aliații americani. Ce aspect important a fost omis?
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Go4Games
Hacking și shooting cum nu ați mai văzut! Puteți juca demo-ul chiar acum
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală
Gandul.ro
Greșeala banală care aduce facturi mai mari. Ce trebuie să verifici prima dată la centrală
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham
Mesaje între Prințul Andrew și Jeffrey Epstein despre românca invitată la Palatul Buckingham
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în ...
Cât a plătit un proprietar care s-a încălzit doar cu aerul condiționat. Cât i-a venit factura în Croația
EX-starul Naționalei, în centrul unui mega-scandal. Acuzat că a fugit după ce ar fi provocat un accident ...
EX-starul Naționalei, în centrul unui mega-scandal. Acuzat că a fugit după ce ar fi provocat un accident grav! Cum se apără
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: “Este diabolică”
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: “Este diabolică”
Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat!
Cum au fost surprinși Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile s-au viralizat!
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
Marius Tucă Show începe marți, 10 februarie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: H. D. Hartmann
Vezi toate știrile
×