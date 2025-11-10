Primele vedete din România care au împodobit bradul în noiembrie: „Când așa vor copiii, nu ai ce să faci”

Se pare că spiritul sărbătorilor a cuprins deja vedetele din showbizul românesc, care nu au mai avut răbdare până în decembrie pentru a-și împodobi bradul de Crăciun. Un cuplu celebru a ales să aducă magia iernii mai devreme în casele lor, transformând începutul acestei luni într-o adevărată sărbătoare cu decorațiuni colorate.

Printre cei care au dat startul pregătirilor pentru Crăciun se numără Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Cuplul a decis că este momentul potrivit pentru a împodobi bradul, așa că, alături de copiii lor, gemenele Indira și Rania și băiețelul Milan, au început distracția. Familia a ales decorațiuni roșii, clasice, care au adus o notă elegantă și festivă a bradului de Crăciun.

Vedetele din România care au împodobit bradul în noiembrie

Valentina Pelinel a împărtășit cu fanii momentul în care familia sa a dat startul pregătirilor de Crăciun, dezvăluind că cei mici au fost cei mai nerăbdători să împodobească bradul. Cu zâmbetul pe buze, vedeta a explicat că nu a putut să le refuze dorința copiilor, motiv pentru care bradul a fost instalat încă din noiembrie.

„Cine are bradul gata în noiembrie? Noi! Instalat la cererea expresă a celor mici. Voi ați fi putut să îi refuzați?”, a spus Valentina Pelinel.

Valentina Pelinel și Cristi Borcea își mai doresc copii?

Valentina Pelinel a vorbit deschis despre viața de mamă și despre decizia de a nu-și mai mări familia. Vedeta se bucură de o familie numeroasă și armonioasă, preferă să se concentreze pe creșterea celor trei copii pe care îi are, fiind conștientă de provocările pe care le-ar aduce un nou-născut.

„Când a venit Milan, mi-am dat seama că ‘wow’, e frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că, na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți? Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare, mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate”, spunea Valentina Pelinel în trecut.

