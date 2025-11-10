Acasă » Știri » Primele vedete din România care au împodobit bradul în noiembrie: „Când așa vor copiii, nu ai ce să faci”

Primele vedete din România care au împodobit bradul în noiembrie: „Când așa vor copiii, nu ai ce să faci”

De: Andreea Stăncescu 10/11/2025 | 18:20
Cuplul care a decorat bradul de Crăciun / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Se pare că spiritul sărbătorilor a cuprins deja vedetele din showbizul românesc, care nu au mai avut răbdare până în decembrie pentru a-și împodobi bradul de Crăciun. Un cuplu celebru a ales să aducă magia iernii mai devreme în casele lor, transformând începutul acestei luni într-o adevărată sărbătoare cu decorațiuni colorate.

Printre cei care au dat startul pregătirilor pentru Crăciun se numără Valentina Pelinel și Cristi Borcea. Cuplul a decis că este momentul potrivit pentru a împodobi bradul, așa că, alături de copiii lor, gemenele Indira și Rania și băiețelul Milan, au început distracția. Familia a ales decorațiuni roșii, clasice, care au adus o notă elegantă și festivă a bradului de Crăciun.

Vedetele din România care au împodobit bradul în noiembrie

Valentina Pelinel a împărtășit cu fanii momentul în care familia sa a dat startul pregătirilor de Crăciun, dezvăluind că cei mici au fost cei mai nerăbdători să împodobească bradul. Cu zâmbetul pe buze, vedeta a explicat că nu a putut să le refuze dorința copiilor, motiv pentru care bradul a fost instalat încă din noiembrie.

„Cine are bradul gata în noiembrie? Noi! Instalat la cererea expresă a celor mici. Voi ați fi putut să îi refuzați?”, a spus Valentina Pelinel.

Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs pentru ocuparea posturilor
Spania este în căutare de bibliotecari. Salarii de 1.700 de euro fără concurs...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Valentina Pelinel și Cristi Borcea își mai doresc copii?

Valentina Pelinel a vorbit deschis despre viața de mamă și despre decizia de a nu-și mai mări familia. Vedeta se bucură de o familie numeroasă și armonioasă, preferă să se concentreze pe creșterea celor trei copii pe care îi are, fiind conștientă de provocările pe care le-ar aduce un nou-născut.

„Când a venit Milan, mi-am dat seama că ‘wow’, e frumos, mai vreau. Acum nu mai vreau. Mirosul îmi place. Și acum îi miros toată ziua. Dar trebuie să-ți cunoști limitele. Fac 45 de ani în decembrie. Plus că, na, mă uit cum mă împart la trei, cum ar fi să mă împart la mai mulți?

Nu le mai dai atâta atenție. Am avut sarcini ușoare, mulțumesc lui Dumnezeu. Chiar au fost sarcini ușoare. Inclusiv sarcina gemelară. Am făcut sport până aproape să nasc. Adică mi-a fost bine și atunci m-am mișcat, am mâncat de toate, m-am vopsit, mi-am făcut unghiile, mi-am făcut tot ce se poate”, spunea Valentina Pelinel în trecut.

CITEȘTE ȘI: Interdicția majoră pe care românii o au de Revelion 2026! Legea e clară: amenzi de 7.500 de lei sau închisoare timp de 1 an

Cum a ajuns, de fapt, avionul viral pe linia de tramvai, în București? Explicația autorităților

Tags:
Iți recomandăm
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
Știri
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă,…
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
Știri
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și...
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu...
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin intermediul unui angajat pe meciurile echipei lor
Adevarul
Scandal de proporții în fotbalul românesc: mai mulți fotbaliști ar fi pariat prin...
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea miliardarului
Digi24
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în...
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Click.ro
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță!...
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”. Care sunt riscurile
Digi 24
Scandalul drumurilor construite peste conducte de gaz. Transgaz: „Primăria Sectorului 3 a făcut lucrările nelegal”....
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații pe TikTok: „Cazul ăsta o să se mușamalizeze 100%”
Digi24
Imagini cu un avion pe străzile de lângă Capitală au stârnit un val de conspirații...
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
Promotor.ro
Dacia Duster după 100.000 km: cât se depreciază SUV-ul preferat al românilor?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
go4it.ro
Cele 4 tipuri de alerte de RADAR disponibile în Waze
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Descopera.ro
Un robot aproape UMAN tocmai a fost dezvăluit în China
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Go4Games
Cel mai așteptat joc din lume a fost amânat din nou!
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și primele ninsori în zonele joase
Gandul.ro
Cum va fi VREMEA în luna noiembrie. Meteorologii au anunțat temperaturi peste medie, dar și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi ...
Ce se întâmplă cu criminalul Mihaelei din Teleorman. Vecinii fac dezvăluiri: „Venea poliţia şi le spunea: ‘Hai, mă, împăcaţi-vă’”
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 11 noiembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Silviu Predoiu
Vremea rămâne ploioasă! Scad temperaturile și persistă ceața. Autoritățile pregătesc scenariile ...
Vremea rămâne ploioasă! Scad temperaturile și persistă ceața. Autoritățile pregătesc scenariile pentru o iarnă geroasă
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl ...
Greșeala care i-a fost fatală Mihaelei. Cum ar fi putut să se salveze mămică din Teleorman. Tatăl spune tot adevărul!
Horoscop 11 noiembrie 2025. ZODIA predispusă la accidentări casnice, aveți grijă!
Horoscop 11 noiembrie 2025. ZODIA predispusă la accidentări casnice, aveți grijă!
Vezi toate știrile
×