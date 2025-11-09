Cum a ajuns, de fapt, avionul viral pe linia de tramvai, în București? Explicația autorităților

Scene parcă scoase dintr-un film s-au petrecut noaptea trecută pe străzile Capitalei. Oamenii au fost martori la un avion transportat cu camionul. Cum a fost posibil așa ceva? Află mai multe detalii în articol!

Românii au filmat întreaga scenă care a devenit virală rapid. Un avion a fost transportat cu camionul pe străzile din București în seara zilei de 7 noiembrie, în zona de nord a Capitalei.

Ce se va întâmpla cu avionul

Această imagine rară a dat startul mai multor ipoteze, printre care și cea conform căreia autoritățile ar încerca să mușamalizeze un accident aviatic.

Fuselajul unul avion a fost transportat cu un camion sub escorta oamenilor legii. Este vorba despre o aeronavă care a aparținut companiei Blue Air, dar care nu va mai zbura. De ce? Pentru că va fi folosită drept punct de atracție pentru turiști. Aeronava va fi transformată într-un hotel în Brașov. Acesta se va deschide în anul 2026.

Avionul a fost observat de către oameni pe linia de tramvai din zona Aerogării. Mai apoi, camionul care îl transporta a continuat pe DN1 și a provocat un blocaj la ieșirea din București. După câteva ore, convoiul a fost văzut pe DN1A, la intrarea în Vălenii de Munte, unde de asemenea, traficul a fost blocat pe drumul cu o singură bandă de mers. Șoferii, uimiți de ceea ce văd, au filmat și distribuit imaginile.

Totuși, acest transport a fost anunțat de către CNAIR încă de pe data de 5 noiembrie, înainte cu 2 zile de a se petrece.

„În perioada 05.11.2025 – 12.11.2025 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Intersecție Ion Ionescu de la Brad/DN1 – DN Centura București – A3 – DN1 – DN1B – DN1A – Vălenii de Munte – DN1A – Centura Săcele – Centura Brașov – DN73 – DN73G – A3 – DN73 – Râșnov. Vehiculul transportă o structură metalică. Lățimea maximă a vehiculului este 6,60 m, masa totală 70,60 tone, lungime de 33 m, înălțime de 4,94 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră. Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculul va fi însoțit de autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu”, se arată în comunicatul instituției.

Aparatul de zbor este un Boeing 737-500, înmatriculat cândva ca YR-AMC și cumpărat de compania Blue Air în anul 2016. Avionul a fost produs în 1991 și folosit de compania germană Lufthansa până în anul 2016, atunci când a fost scos din uz.

