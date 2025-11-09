Acasă » Știri » Cum a ajuns, de fapt, avionul viral pe linia de tramvai, în București? Explicația autorităților

Cum a ajuns, de fapt, avionul viral pe linia de tramvai, în București? Explicația autorităților

De: Denisa Iordache 09/11/2025 | 10:01
Cum a ajuns, de fapt, avionul viral pe linia de tramvai, în București? Explicația autorităților
Sursă: TikTok

Scene parcă scoase dintr-un film s-au petrecut noaptea trecută pe străzile Capitalei. Oamenii au fost martori la un avion transportat cu camionul. Cum a fost posibil așa ceva? Află mai multe detalii în articol! 

Românii au filmat întreaga scenă care a devenit virală rapid. Un avion a fost transportat cu camionul pe străzile din București în seara zilei de 7 noiembrie, în zona de nord a Capitalei. 

Ce se va întâmpla cu avionul

Această imagine rară a dat startul mai multor ipoteze, printre care și cea conform căreia autoritățile ar încerca să mușamalizeze un accident aviatic 

Fuselajul unul avion a fost transportat cu un camion sub escorta oamenilor legii. Este vorba despre o aeronavă care a aparținut companiei Blue Air, dar care nu va mai zbura. De ce? Pentru că va fi folosită drept punct de atracție pentru turiști. Aeronava va fi transformată într-un hotel în Brașov. Acesta se va deschide în anul 2026. 

Avionul a fost observat de către oameni pe linia de tramvai din zona Aerogării. Mai apoi, camionul care îl transporta a continuat pe DN1 și a provocat un blocaj la ieșirea din București. După câteva ore, convoiul a fost văzut pe DN1A, la intrarea în Vălenii de Munte, unde de asemenea, traficul a fost blocat pe drumul cu o singură bandă de mers. Șoferii, uimiți de ceea ce văd, au filmat și distribuit imaginile. 

Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin în acest weekend
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Totuși, acest transport a fost anunțat de către CNAIR încă de pe data de 5 noiembrie, înainte cu 2 zile de a se petrece. 

„În perioada 05.11.2025 – 12.11.2025 se va desfășura un transport cu depășiri pe traseul: Intersecție Ion Ionescu de la Brad/DN1 – DN Centura București – A3 – DN1 – DN1B – DN1A – Vălenii de Munte – DN1A – Centura Săcele – Centura Brașov – DN73 – DN73G – A3 – DN73 – Râșnov. Vehiculul transportă o structură metalică. 

Lățimea maximă a vehiculului este 6,60 m, masa totală 70,60 tone, lungime de 33 m, înălțime de 4,94 m, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic. Menționăm că în conformitate cu OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice viteza maximă de deplasare a vehiculelor cu depășiri este de 70 km/oră. 

Etapele de desfășurare ale transportului sunt stabilite de poliția rutieră. Vehiculul va fi însoțit de autovehicule de însoțire autorizate și de echipaje ale poliției rutiere. Transportul nu se va desfășura în perioadele și pe sectoarele de drum pe care sunt semnalate fenomene meteorologice periculoase, prin codurile galben, portocaliu sau roșu”, se arată în comunicatul instituției. 

Aparatul de zbor este un Boeing 737-500, înmatriculat cândva ca YR-AMC și cumpărat de compania Blue Air în anul 2016. Avionul a fost produs în 1991 și folosit de compania germană Lufthansa până în anul 2016, atunci când a fost scos din uz. 

CITEȘTE ȘI:

Ce rușine a trăit Lidia Buble în aeroport: „Să vezi ce scandal fac dacă nu mă lasă să trec! Îmi vine să intru în pământ”

Alertă pe aeroportul din Cluj! Toate zborurile, deviate către Sibiu. Ce s-a întâmplat

Tags:
Iți recomandăm
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Știri
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”
Știri
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac:…
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
Mediafax
Explozie în Voronej în urma unui presupus atac asupra unei centrale electrice
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
Gandul.ro
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva despre Jorjel sau Cegeu?”
Adevarul
Mesajul lui Trump despre România îi lasă în offside pe suveraniști. „E cumva...
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
Digi24
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră,...
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Mediafax
Incendiu la o pensiune din Suceava. O persoană a murit
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile din satelit despre baza militară Lop Nur
Digi 24
Zona 51 a Chinei, locul unde Xi ascunde secrete de ochii curioșilor: ce dezvăluie imaginile...
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Digi24
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
Gandul.ro
HOROSCOP 9 NOIEMBRIE 2025. Zodia care își rezolvă toate problemele
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Avertizare ANM de ULTIMA ORĂ: a intrat în vigoare la 11:32! Vortexul polar își face simțită prezența în România
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un ...
Gabriel a fost omorât de pasiunea pentru viteză. A condus cu permisul suspendat și a intrat într-un copac: „Praf s-a făcut”
Pericol în trafic! Acești șoferi pot risca sute de lei și puncte de penalizare dacă folosesc greșit ...
Pericol în trafic! Acești șoferi pot risca sute de lei și puncte de penalizare dacă folosesc greșit becurile de ceață
Ai primit cupon gri de pensie? Ce ascunde acesta, de fapt
Ai primit cupon gri de pensie? Ce ascunde acesta, de fapt
Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă ...
Încă o lovitură pentru familia lui Dani Mocanu! Fratele lui mai așteaptă o condamnare, după altă faptă penală
Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca ...
Crimă în Vaslui: Și-a ucis sora pe care o chinuia de mult timp, apoi a sunat disperată la 112 ca să ascundă fapta
Vezi toate știrile
×