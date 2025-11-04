Alertă pe aeroportul din Cluj! Toate zborurile, deviate către Sibiu. Ce s-a întâmplat

Incident fără precedent pe aeroportul din Cluj Napoca. Decolările și aterizările au fost oprite după ce pilotul unui zbor de pe ruta Bergamo-Cluj Napoca a leșinat înainte de decolare. La bordul aeronavei se aflau zeci de pasageri.

Luni seară, 3 noiembrie 2025, au fost momente de panică pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” din Cluj-Napoca, după ce unul dintre piloții unui avion Ryanair a leșinat în timpul zborului.

Traficul de pe Aeroportul din Cluj Napoca a fost suspendat

În timp ce se afla la manșa avionului – care efectua cursa Bergamo-Cluj-Napoca, unul dintre piloți a acuzat stări de rău, iar la scurt timp a leșinat. Copilotul a informat de urgență turnul de control, iar traficul aerian a fost suspendat temporar – atât aterizările, cât și decolările.

După ce a aterizat și a oprit avionul pe pistă, pilotul a cerut asistență medicală pentru colegul lui. La scurt timp, pilotul a fost preluat inconștient de echipajele medicale și transportat la spital. Nu se cunosc motivele și cauzele care i-a provocat leșinul pilotului.

„Avionul a aterizat în siguranță, dar, pentru a putea acorda asistență medicală de urgență doamnei copilot, a oprit pe pistă. (…) După ce s-a acordat asistență medicală și a fost preluată de către ambulanță doamna copilot, avionul a fost tractat la poziția de parcare și s-au debarcat în siguranță toți pasagerii”, a spus directorul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca, David Ciceo.

Aeroportul ”Avram Iancu” a fost închis aproximativ o oră, iar zborul retur către Bergamo a avut o întârziere de peste 3 ore. Pentru a permite reluarea cursei, compania Ryanair a trimis la Cluj doi piloți de la București, care au prealuat aeronava. De asemenea, două zboruri – unul de la Lisabona și unul de la Roma – au fost redirecționate pe aeroportul din Sibiu.

