25 de noi rute Wizz Air spre 17 țări, din România. Tarifele pornesc de la 79 de lei, iar biletele sunt deja disponibile

Vești bune pentru românii care vor să își facă planuri de Crăciun și de Revelion. Compania aeriană Wizz Air a anunțat cea mai amplă extindere a rețelei sale pentru sezonul de iarnă. Wizz Air lansează 25 de rute noi, care vor conecta pasagerii din România cu destinații populare din 17 țări.

Prețurile încep de la 79 de lei, iar biletele sunt deja disponibile și pot fi achiziționate de pe site-ul wizzair.com sau din aplicația mobilă WIZZ. Mai mult decât atât, aceasta extindere reprezintă un pas important în strategia companiei, care a devenit cel mai el mai mare operator low-cost din România, având peste 1.600 de angajați și opt baze operaționale.

Wizz Air lansează 25 de rute noi

Așadar, noua companie de extindere marchează cel mai ambițios proiect al companiei low-cost din România, mai ales după ce a suplimentat capacitățile în sezonul estival la Craiova, Sibiu și Timișoara. Wizz Air va redeschide baza la Suceava în luna decembrie, potrivit unui comunicat.

Wizz Air a inaugurat 11 rute noi de la Aeroportul Otopeni către Erevan, Praga, Turku, Bordeaux, Paris Orly, Berlin, Köln, Pescara, Gdansk, Porto și Bratislava, între 26 și 29 octombrie. Mai mult decât atât, compania a alocat a doua aeronavă bazei de la Băneasa, relocând nouă zboruri de pe Otopeni: Bruxelles Charleroi, Milano Bergamo, Torino, Barcelona, Nisa, Frankfurt Hahn, Memmingen, Atena și Basel.

Clujenii pot zbura de acum spre cinci destinații noi: Billund (Danemarca), Marrakesh (Maroc), Oslo Sandefjord Torp (Norvegia), Stockholm Skavsta (Suedia) și Tel Aviv (Israel). Extinderea de la Cluj marchează diversificarea ofertei spre nordul și vestul Europei, dar și către Africa de Nord.

De asemenea, Craiova se află pe lista cu trei rute recent inaugurate: Paris Beauvais (Franța), Atena (Grecia) și Napoli (Italia). Noile zboruri, disponibile din 26 și 28 octombrie, consolidează poziția orașului ca unul dintre cele mai active puncte ale rețelei Wizz Air din sudul țării.

Compania Wizz Air a adăugat trei destinații europene și pentru cei din Iași: Praga (Cehia), Copenhaga (Danemarca) și Valencia (Spania). Noile zboruri au fost lansate în 27 și 28 octombrie și oferă acces mai rapid către Europa Centrală și de Nord.

Aeroportul Brașov deține două rute noi: Memmingen (Germania) și Milano Malpensa (Italia). De asemenea, sibienii au, de pe data de 28 octombrie, o nouă rută directă cu Birmingham (Regatul Unit).

Odată cu lansarea celor 25 de rute noi, compania aeriană ajunge la 217 conexiuni operate din 14 aeroporturi românești către 82 de destinații din 27 de țări. Noua rețea de iarnă este lansată în cel mai potrivit moment pentru oamenii care caută zboruri accesibile în marile orașe europene pentru a-și petrece sărbătorile de iarnă.

