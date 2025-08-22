Panică totală la bordul unui avion Wizz Air care venea din Spania! Pasagerii s-au temut de ce e mai rău

Clipe de groază pentru pasagerii un avion Wizz Air. Aeronava a decolat din Alicante, Spania, și se îndrepta către Aeroportul Fiumicino din Roma, însă pilotul a fost nevoit să aterizeze de urgență pe aeroportul din Bologna. Înainte de a ajunge la sol, oamenii au trăit momente de panică și s-au temut de ce era mai rău. Într-un filmuleț făcut public, se pot auzi țipetele disperate ale persoanelor aflate la bord.

În noapte de marți spre miercuri, 19 spre 20 august 2025, un avion a aterizat de urgență pe aeroportul din Bologna. Aeronava a întâmpinat turbulențe puternice în timp ce încerca să se apropie de destinația inițială – orașul Roma.

Motivul pentru care avionul Wizz Air a întâmpinat probleme

Pasagerii de la bordul unui avion Wizz Air au trăit clipe de groază. Aeronava a plecat din Alicante, Spania, către Aeroportul Fiumicino din Roma, Italia. Pilotul a încercat să se apropie de destinația finală, însă nu a reușit și a fost nevoit să aterizeze de urgență în Bologna.

În tot acest timp, persoanele aflate la bordul avionului au trecut prin momente înfricoșătoare. Luminile s-au stins, iar turbulențele au fost foarte puternice. Un pasager a filmat pentru câteva secunde atmosfera, iar filmulețul a ajuns public.

În videoclip, se observă mișcările bruște ale aeronavei și se aud țipetele disperate ale oamenilor. De asemenea, câțiva copii au început să plângă din cauza sperieturii. Problemele zborului au fost create de condițiile meteo nefavorabile.

La scurt timp după aterizare, Wizz Air a transmis un comunicat oficial pentru a confirma incidentul. Reprezentanții companiei au precizat că situația a fost cauzată exclusiv de vremea rea. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. Pasagerii au ajuns, ulterior, la Roma pe cale terestră.

„Zborul Wizz Air W4 6038 de la Alicante la Roma Fiumicino din 20 august a fost deviat pe aeroportul din Bologna după ce nu a fost posibilă o aterizare în siguranță la Roma din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Aeronava a aterizat la Bologna în siguranță și fără incidente la ora locală 03:57. Pasagerilor li s-a oferit transport terestru către Roma și li s-a comunicat că, dacă își organizau transportul pe cont propriu, aveau dreptul la rambursare în conformitate cu reglementările europene”, a transmis Wizz Air.

