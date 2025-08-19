Ce salariu are o stewardesă în 2025. O fostă însoțitoare de zbor a făcut dezvăluirea: ”Vă spun la ce să vă așteptați”

Mulți oameni privesc cu fascinație cariera în aviație cu numeroase călătorii internaționale și salarii atractive. Imaginile cu stewardese și piloți zâmbind în uniformă creează iluzia unui job perfect, fără a arăta însă efortul real, responsabilitățile și sacrificiile care vin odată cu această meserie. O tânără care a lucrat timp de șapte ani în domeniu a dezvăluit valoarea remunerației lunare, care nu se ridică la așteptările celor din jur.

O fostă stewardesă care a lucrat timp de șapte ani la o companie low-cost populară și în România a dezvăluit care sunt pragurile salariale pentru angajați. Realitatea din spatele zborurilor este mult mai nuanțată decât pare la prima vedere.

Ce salariu are o stewardesă

Mulți visează la o carieră în aviație, atrași de ideea de zboruri internaționale și salarii impresionante. Însă realitatea este mult mai complexă decât pare. Așa cum explică Isabela Chira, fostă stewardesă, venitul unui însoțitor de zbor nu vine doar dintr-un salariu fix „fabulos”, ci se compune dintr-o combinație de număr de zboruri, diurnă, comisioane și sporuri pentru nopți sau weekenduri.

Toate acestea împreună alcătuiesc salariul de bază, care mai apoi crește în funcție de poziția ocupată în echipaj.

„Toată lumea crede că zborurile vin cu salarii fabuloase. Realitatea? Hai să-ți arăt cum e de fapt. Salariul tău ca însoțitor de zbor este împărțit din numărul de zboruri pe care le ai, diurna pe care o primești în fiecare zi, comision, sporuri de noapte și sporuri de weekend. Toate acestea adunate creează salariul tău și salariul de bază. După care primești un salariu în funcție de poziția pe care o ai în avion”, a spus Isabela Chira, pe contul său se Instagram.

La ce sumă ajunge salariul unei stewardese

Pentru cei aflați la început de drum, ca Junior Cabin Crew, câștigurile sunt între 4.500 și 6.500 de lei, un Cabin Crew poate ajunge între 5.000 și 7.500 de lei, iar un Senior Cabin Crew între 7.000 și 10.000 de lei. Isabela atrage atenția că, deși jobul pare glamour și atrăgător, viața în avion presupune efort, responsabilitate și un program adesea solicitant. În același timp, salariile nu sunt mereu așa cum și le imaginează cei care visează să lucreze în aviație.

„Ca și Junior Cabin Crew, salariul este cuprins între 4.500 de lei și 6.500 de lei. Ca și Cabin Crew, între 5.000 și 7.500, iar ca și Senior Cabin Crew între 7.000 și 10.000 de lei. Vă spun la ce să vă așteptați, asta este realitatea”, a mai spus tânăra.

