Tragedie în zbor! O pasageră a murit la bordul avionului

Tragedie la bordul unui avion Palermo – New York! O pasageră de 85 de ani a murit în timpul zborului.

Ziua de 15 august, sărbătoare importantă atât în Italia cât și în alte țări creștine, a fost marcată de un incident dramatic la bordul unei aeronave care efectua un zbor transatlantic. O femeie în vârstă de 85 de ani, pasageră pe cursa Palermo – New York operată de compania aeriană italiană Neos, a murit după ce a suferit un stop cardiac în timpul călătoriei.

O pasageră a murit în timpul unui zbor

Avionul decolase de pe aeroportul Falcone-Borsellino din Palermo în cursul dimineții, având la bord sute de pasageri care urmau să ajungă în Statele Unite. Zborul, programat să dureze aproximativ nouă ore, s-a transformat însă într-o cursă contracronometru pentru salvarea vieții unei persoane aflate în dificultate.

Potrivit informațiilor preliminare, femeia, care se afla printre pasagerii de vârstă înaintată, s-a simțit brusc rău după ce aeronava intrase deja pe ruta deasupra Oceanului Atlantic. Membrii echipajului au intervenit rapid, încercând să îi acorde primul ajutor. În avion exista echipament medical de urgență, inclusiv defibrilator, însă manevrele de resuscitare aplicate nu au reușit să îi stabilizeze starea.

Situația a creat un moment de panică și tensiune printre ceilalți pasageri, mulți dintre ei privind neputincioși lupta pentru viața femeii. În ciuda eforturilor prelungite, bătrâna a fost declarată decedată la scurt timp, iar comandantul aeronavei a luat decizia de a schimba ruta pentru a efectua o aterizare de urgență.

Destinația aleasă a fost aeroportul din Gander, aflat pe insula canadiană Terranova, unul dintre punctele clasice de oprire pentru avioanele aflate pe trasee transatlantice atunci când se impun situații medicale sau tehnice. Aterizarea a avut loc în siguranță, iar trupul neînsuflețit al femeii a fost preluat de autoritățile canadiene, urmând să fie efectuate procedurile legale pentru identificare oficială, constatarea decesului și ulterior repatriere.

Deși astfel de evenimente sunt rare, companiile aeriene sunt instruite să facă față unor situații medicale neprevăzute. Personalul este pregătit să intervină cu manevre de prim ajutor, însă la altitudini mari și fără acces imediat la asistență medicală specializată, șansele de supraviețuire pentru o persoană aflată în stop cardio-respirator scad considerabil.

