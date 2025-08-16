Alexandra Gheorghe a murit în Italia, alături de partenerul ei! Bărbatul a apucat să cheme ajutoare, dar s-a stins și el

Tragedie uriașă în Italia! Alexandra Gheorghe, o româncă de doar 36 de ani, și-a pierdut viața joi, 14 august, într-un accident cumplit petrecut pe vârful Castore, din masivul Monte Rosa, regiunea Valle d’Aosta. Din păcate, și partenerul ei, Marco Stagi, un italian de 34 de ani din Pisa, a murit în aceeași prăbușire.

Cei doi alpiniști au căzut aproape 200 de metri pe un ghețar, cel mai probabil din cauza unei schimbări bruște de vreme, care i-ar fi scos de pe traseul corect. Alexandra și Marco erau legați în coardă, dar acest lucru nu i-a putut salva, scrie rotalianul.com.

Alexandra Gheorghe a murit în Italia, alături de partenerul ei

Iubitul româncei a fost cel care a dat alarma în noaptea de joi, după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ea. Din păcate, echipele de salvare ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic, i-au găsit pe amândoi fără viață.

Alexandra locuia la Ponte di Brenta, în provincia Padova, și lucra ca manager în cadrul companiei Gosp, parte a Grupului Generali, scrie Corriere della Sera. Înainte de asta, lucrase mai mulți ani la Vodafone.

Românca era absolventă de Inginerie Informatică la Universitatea din Padova și avea un master la Universitatea din Udine. Mutată în Italia încă din copilărie, era cunoscută ca o tânără pasionată de sport, călătorii și alpinism.

În online, Alexandra se prezenta mereu plină de viață și entuziasm:

„Bună, sunt Alexandra (scria ea online pentru a se prezenta) născută în 1989, super pasionată de sport și călătorii. Să descopăr locuri noi, să cunosc culturi și persoane diferite, să văd răsărituri și apusuri, să alerg și să trăiesc noi experiențe în jurul lumii îmi umple inima de bucurie.”

CITEȘTE ȘI:

Tragedie românească! Băiețelul de 10 luni al unor români din Italia s-a stins în vacanța din Turcia. Ce a pățit micuțul

Doliu în cinematografie! O actriță de top a murit înecată în Marea Egee, în timpul vacanței