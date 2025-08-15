Tragedie românească! Băiețelul de 10 luni al unor români din Italia s-a stins în vacanța din Turcia. Ce a pățit micuțul

Tragedie fără margini într-o familie de români din Italia! Arian Roman, un băiețel de doar 10 luni, s-a stins din viață în timp ce se afla în vacanță alături de părinți și fratele său mai mare. Iată ce s-a întâmplat!

Totul s-a petrecut în ziua de 13 august, atunci când familia de români se afla într-o vacanță în Antalya, Turcia. Aceștia locuiesc în Italia de peste 20 de ani.

Tragedie românească

Părinții micuțului, Roxana și Bogdan, povestesc cum dimineața din ziua tragediei a fost una normală: copilul s-a trezit la ora 5 și a mâncat. Însă, peste aproximativ 2 ore, aceștia au observat pete pe pielea acestuia, iar copilul începuse să se învinețească.

Femeia a cerut ajutor la recepția hotelului, dar susține că ambulanța ar fi ajuns după mult timp. În lipsa unui medic, mai mulți turiști prezenți au încercat resuscitarea.

„L-am luat în brațe și era inconștient”, a spus mama potrivit rotalianul.com.

Copilul a fost transportat la spitalul din Antalya, iar medicii au declarat decesul. În acest moment cauza morții nu este cunoscută.

Acum, familia își dorește să își poată lua rămas-bun de la micuț așa cum se cuvine și să îl aducă acasă cât mai repede, însă procedurile legale întârzie repatrierea.

„Vrem doar să ne întoarcem acasă cu fiul nostru”, a declarat mama.

Mai mult, costurile procedurilor medicale și funerare i-au făcut pe părinți să scoată deja 5.000 de euro din buzunare, bani împrumutați de la apropiați.

Autoritățile din Musile di Piave, acolo unde românii locuiesc, își doresc să ajute la o repatriere mai rapidă și vorbesc cu consulatul și cu agențiile funerare.

„M-am pus la dispoziție dacă este nevoie de semnătura mea digitală sau de orice document care ar putea grăbi întoarcerea familiei”, a declarat primarul.

