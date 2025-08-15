Acasă » Știri » Tragedie românească! Băiețelul de 10 luni al unor români din Italia s-a stins în vacanța din Turcia. Ce a pățit micuțul

Tragedie românească! Băiețelul de 10 luni al unor români din Italia s-a stins în vacanța din Turcia. Ce a pățit micuțul

De: Denisa Iordache 15/08/2025 | 10:47
Tragedie românească! Băiețelul de 10 luni al unor români din Italia s-a stins în vacanța din Turcia. Ce a pățit micuțul
Sursă: Facebook rotalianul

Tragedie fără margini într-o familie de români din Italia! Arian Roman, un băiețel de doar 10 luni, s-a stins din viață în timp ce se afla în vacanță alături de părinți și fratele său mai mare. Iată ce s-a întâmplat!

Totul s-a petrecut în ziua de 13 august, atunci când familia de români se afla într-o vacanță în Antalya, Turcia. Aceștia locuiesc în Italia de peste 20 de ani.

Tragedie românească

Părinții micuțului, Roxana și Bogdan, povestesc cum dimineața din ziua tragediei a fost una normală: copilul s-a trezit la ora 5 și a mâncat. Însă, peste aproximativ 2 ore, aceștia au observat pete pe pielea acestuia, iar copilul începuse să se învinețească.

Femeia a cerut ajutor la recepția hotelului, dar susține că ambulanța ar fi ajuns după mult timp. În lipsa unui medic, mai mulți turiști prezenți au încercat resuscitarea.

„L-am luat în brațe și era inconștient”, a spus mama potrivit rotalianul.com.

Copilul a fost transportat la spitalul din Antalya, iar medicii au declarat decesul. În acest moment cauza morții nu este cunoscută.

Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri...
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...

Acum, familia își dorește să își poată lua rămas-bun de la micuț așa cum se cuvine și să îl aducă acasă cât mai repede, însă procedurile legale întârzie repatrierea.

„Vrem doar să ne întoarcem acasă cu fiul nostru”, a declarat mama.

Mai mult, costurile procedurilor medicale și funerare i-au făcut pe părinți să scoată deja 5.000 de euro din buzunare, bani împrumutați de la apropiați.

Autoritățile din Musile di Piave, acolo unde românii locuiesc, își doresc să ajute la o repatriere mai rapidă și vorbesc cu consulatul și cu agențiile funerare.

„M-am pus la dispoziție dacă este nevoie de semnătura mea digitală sau de orice document care ar putea grăbi întoarcerea familiei”, a declarat primarul.

CITEȘTE ȘI:

Tragedie românească! Un bărbat în vârstă de 50 de ani a pierit în incendiile din Spania

Un băiețel român de 4 ani a murit în Italia! Copilul stătuse prea mult în mașină, într-o căldură infernală

Tags:
Iți recomandăm
Cum au împărțit averea Dan Alexa și Andrada, după divorț? Bruneta l-a înșelat cu Alex Bodi și totul a fost filmat
Știri
Cum au împărțit averea Dan Alexa și Andrada, după divorț? Bruneta l-a înșelat cu Alex Bodi și totul…
Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă
Știri
Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează…
Cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate de țară. Maximele ajung la 38 de grade
Mediafax
Cod galben și portocaliu de caniculă în jumătate de țară. Maximele ajung la...
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt considerabil mai mari
Gandul.ro
Au fost emise primele FACTURI, după eliminarea plafonării prețurilor la energie. Sumele sunt...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția...
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului turistic”
Adevarul
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului...
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de euro cu angajații, la mare. Primar: „Merită, sunt banii mei”
Digi24
All-inclusive pe bani publici. O primărie din Argeș face cursuri de mii de...
Trump și Putin își devansează întâlnirea: Casa Albă a publicat noul program
Mediafax
Trump și Putin își devansează întâlnirea: Casa Albă a publicat noul program
Parteneri
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a...
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
Antena 3
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant...
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de Casa Albă
Digi24
Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin va avea loc mai devreme. Noul program anunțat de...
Prima mașină electrică cu 1000 de km autonomie a fost înmatriculată în România
Promotor.ro
Prima mașină electrică cu 1000 de km autonomie a fost înmatriculată în România
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în timpul serviciului. Colegii săi trag un semnal de alarmă: „Mori cu zile”
kanald.ro
El este Dragoș, polițistul de 34 de ani din București care a murit subit în...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o orcă? A făcut înconjurul lumii!
kfetele.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, în videoclipul în care o tânără este ucisă de o...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la 37°C
observatornews.ro
Alertă de caniculă în 24 de judeţe şi în Capitală. Temperaturile vor ajunge până la...
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din august
go4it.ro
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din...
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele la împrumutul de 62 de milioane de euro
Fanatik.ro
Cât a recuperat ANAF după falimentul Blue Air. Ministerul Finanțelor a ajuns să plătească ratele...
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă și fără mâncare timp de 9 zile. În ce stare a fost găsit un bărbat și cum a reușit să supraviețuiască
Fanatik.ro
I s-a stricat mașina în pădure și a fost nevoit să trăiască singur fără apă...
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și televiziunea cu vocea sa
Capital.ro
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și...
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Contul bancar devine obligatoriu în România! Se dau amenzi între 3.000 – 10.000 de lei dacă nu ai card
Capital.ro
Contul bancar devine obligatoriu în România! Se dau amenzi între 3.000 – 10.000 de lei...
Secrete ascunse ale familiei lui Putin. Un episod violent șochează lumea
evz.ro
Secrete ascunse ale familiei lui Putin. Un episod violent șochează lumea
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Gandul.ro
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori....
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit, un securist
as.ro
Cum a fost “săltat” milionarul român cu trei pensii din propria casă: Când mă uit,...
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Mărturii cutremurătoare! Soția unui fotbalist de la Craiova a fost bătută cu bestialitate într-un supermarket: „Am fost lovită și după ce am leșinat”. Cum se simte acum tânăra de 26 de ani?
radioimpuls.ro
Mărturii cutremurătoare! Soția unui fotbalist de la Craiova a fost bătută cu bestialitate într-un supermarket:...
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani. Primul copil a venit pe lume când avea doar 10 ani
Fanatik.ro
Povestea tulburătoare a unei femei care a născut de 6 ori până la 17 ani....
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie cu animalul, bărbatul a mai primit și o amendă usturătoare
Fanatik.ro
Vacanță de coșmar pentru un turist. Trântit de elefant după ce a vrut un selfie...
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Yellow News
Bătrân nevăzător, ucis în propria curte de un vecin. Motivul e HALUCINANT
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au împărțit averea Dan Alexa și Andrada, după divorț? Bruneta l-a înșelat cu Alex Bodi și ...
Cum au împărțit averea Dan Alexa și Andrada, după divorț? Bruneta l-a înșelat cu Alex Bodi și totul a fost filmat
Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează ...
Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă
Au apărut stenograme incendiare în scandalul momentului! Ce le spunea Ilie Bolojan primarilor PSD
Au apărut stenograme incendiare în scandalul momentului! Ce le spunea Ilie Bolojan primarilor PSD
Loredana, tânăra care îl umilea pe Hamude la Insula iubirii, a devenit femeie de casă. Cum arată ...
Loredana, tânăra care îl umilea pe Hamude la Insula iubirii, a devenit femeie de casă. Cum arată acum, după 9 ani
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Se schimbă anotimpurile? Vreme bizară în septembrie 2025, anunțată de climatologi
Irina Loghin, prima apariție după pierderea soțului! Cum arată după ce a rămas văduvă
Irina Loghin, prima apariție după pierderea soțului! Cum arată după ce a rămas văduvă
Vezi toate știrile
×