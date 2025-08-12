Acasă » Știri » Un băiețel român de 4 ani a murit în Italia! Copilul stătuse prea mult în mașină, într-o căldură infernală

De: Mihaela Ioana 12/08/2025 | 08:26
Sfârșit tragic pentru un copil român! Sursa foto: freepik.

Caz dramatic în Italia! Vacanța unei familii s-a transformat într-un coșmar! Un băiețel român și-a găsit sfârșitul la vârsta de 4 ani! Copilul a stat prea mult în mașină, într-o căldură infernală. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au fost nevoiți să constate decesul!

O tragedie cutremurătoare a avut loc în localitatea Olmedo, din nord-vestul insulei Sardinia, unde un băiețel român de patru ani și-a pierdut viața în urma expunerii prelungite la temperaturi extreme, în mașină. Totul s-a întâmplat miercuri, 6 august.

Potrivit anchetatorilor citați de Corriere della Sera, copilul se afla în vacanță alături de părinți. În timp ce aceștia se odihneau, micuțului a ieșit singur din locuință, fără să fie observat, și a urcat în mașina familiei, parcată sub soarele arzător al amiezii.

După ce au realizat că băiatul nu mai era în casă, părinții au început să îl caute, însă totul s-a încheiat dramatic. Copilul a fost găsit inconștient pe bancheta autoturismului.

Echipajele medicale sosite la fața locului l-au transportat de urgență la spitalul „Santissima Annunziata” din Sassari, unde a fost internat la secția de terapie intensivă. Cu atât mai mult, este important de precizat faptul că starea extrem de gravă a micuțului i-a determinat pe medici să decidă transferul acestuia, cu elicopterul, la Policlinico „Agostino Gemelli” din Roma.

Copilul a suferit daune cerebrale ireversibile

Din nefericire, în dimineața zilei de 11 august, copilul a decedat. Spitalul din capitala Italiei a transmis că băiatul a suferit „daune cerebrale ireversibile, care au evoluat negativ în ciuda tuturor intervențiilor medicale efectuate de echipa de terapie intensivă pediatrică”.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că polițiștii din Alghero au deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele exacte ale tragediei și pentru a stabili cum a fost posibil ca minorul să iasă din locuință fără supraveghere.

Cazul readuce în atenție riscul extrem de mare reprezentat de lăsarea copiilor în autoturisme pe vreme caniculară: temperaturile din interior cresc rapid la niveluri care pot duce la tragedii.

Citește și: Tragedie în Delta Dunării! Patru persoane au murit după ce barca în care se aflau s-a răsturnat. Cum s-a produs accidentul

 

×