Tragedie românească! Un bărbat în vârstă de 50 de ani a pierit în incendiile din Spania

O tragedie românească s-a produs în Spania, acolo unde temperaturile extreme au transformat zone întregi în adevărate capcane de foc. Printre victimele de până acum se numără și un român de 50 de ani, a cărui viață a fost curmată în mijlocul flăcărilor.

Spania se confruntă cu un val de căldură sufocant, iar incendiile izbucnite în ultimele zile pun la încercare pompierii și autoritățile locale. În mai multe regiuni, inclusiv în apropierea capitalei, intervențiile se desfășoară contra cronometru, în condiții dificile.

Tragedie românească

Potrivit autorităților spaniole, tragedia a avut loc în localitatea Tres Cantos, o suburbie din nordul Madridului. Victima, un bărbat român de 50 de ani, a fost surprins de un incendiu de amploare și a suferit arsuri grave pe 98% din suprafața corpului. În ciuda eforturilor medicilor, rănile au fost incompatibile cu viața.

Isabel Díaz Ayuso, președinta Comunității Madrid, a transmis un mesaj public în care și-a exprimat regretul față de pierderea vieții românului, subliniind că este prima victimă a valului actual de incendii.

Flăcările din Tres Cantos nu au afectat doar zona rezidențială, ci și terenuri împădurite din jur, generând o mobilizare masivă a pompierilor și a forțelor de protecție civilă. Intervenția a fost îngreunată de vântul puternic și de temperaturile ce au depășit 40 de grade Celsius.

Canicula face ravagii

În nord-vestul Spaniei, în apropierea graniței cu Portugalia, pompierii se luptă cu focul care amenință inclusiv Las Medulas, o zonă montană inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Autoritățile avertizează că extinderea incendiilor ar putea provoca pagube ireparabile în această regiune istorică.

Situația rămâne critică și în Italia, unde temperaturile ridicate au determinat Ministerul Sănătății să emită o alertă roșie pentru mai multe orașe importante, printre care Bologna și Florența. Specialiștii avertizează că mercurul din termometre va continua să urce, iar marți și miercuri, 11 orașe vor fi sub aceeași avertizare.

Din păcate, și aici au fost înregistrate victime: un copil român de patru ani a murit în Sardinia, după ce a suferit un șoc termic, fiind găsit în autoturismul familiei.

În sudul țării, de sâmbătă, echipele de pompieri și armata încearcă să oprească focul care se extinde în jurul Vezuviului, zona fiind închisă turiștilor. Autoritățile italiene cer populației să respecte restricțiile și să evite deplasările inutile în zonele afectate.

