Caz șocant. Mama unui celebru cântăreț a fost ucisă în propria casă

Cântărețul american de muciză country Spencer Hatcher este în doliu pentru moartea mamei sale, Holly Hatcher. Aceasta a fost ucisă după ce un individ a intrat în casa ei, pe 3 august, scrie presa americană.

Mama interpretului, Holly Hatcher, a fost ucisă pe 3 august de un intrus înarmat în timpul unei spargeri la domiciliu său din statul american Virginia, a confirmat Biroul Șerifului din Comitatul Rockingham într-o declarație video comună cu familia Hatcher. Ea avea 62 de ani, după cum informează eonline.com.

Intrusul, identificat ulterior de Poliție ca fiind Kevin Walker, în vârstă de 41 de ani, a intrat în casă și a înjunghiat-o mortal pe Holly, înainte de a-l ataca pe soțul ei, Michael Hatcher, potrivit șerifului din Comitatul Rockingham, Bryan Hutcheson. În timpul altercației, Michael, în vârstă de 65 de ani, a reușit să recupereze un pistol din mașina sa și să tragă un singur foc asupra lui Walker, ucigându-l pe atacator.

Mama cântărețului de muzică country a murit în urma atacului

Când Poliția a fost chemată de urgență prin telefon și a ajuns la fața locului, oamenii legii l-au descoperit pe Michael „cu răni vizibile”, răni pe care le suferise în urma altercației cu atacatorul.

„Nu aveți cum să știți trauma, durerea și întrebările fără răspuns pe care le-am avut și pe care le-au avut cei trei fii ai mei, Dane, Spencer și Connor. Fiecare dintre voi a făcut lucrurile mult mai suportabile prin iubirea, grija, bunătatea și sprijinul pe care ni le-ați arătat tuturor și, pentru asta, vă mulțumesc foarte mult”, a spus Michael în mesajul video transmis în 7 august.

Autoritățile au confirmat că nu vor fi formulate acuzații în acest caz, ca urmare a morții atacatorului.

„Acesta este un atac extrem de neobișnuit, aparent complet aleatoriu, care a fost comis de o persoană fără antecedente cunoscute de comportament violent de niciun fel sau chiar de comportament criminal de niciun fel”, a spus Hutcheson.

Acesta a adăugat că este primul astfel de caz cu care s-a confruntat de-a lungul celor 31 de ani de carieră, mai arată sursa citată. Reprezentanții cântărețului nu au transmis niciun alt mesaj oficial presei americane.

