Maia Sandu, acuzată de propaganda pro-Kremlin de lucruri de neimaginat. The Economist: Alegerile vor demonstra dacă Moldova rezistă în fața Rusiei

Alegerile parlamentare care urmează să aibă loc luna viitoare în Republica Moldova au determinat propaganda pro-Kremlin din țara vecină să fie tot mai activă în mediul online, iar informațiile false au ajuns la un nivel incredibil de murdar, scrie presa străină.

Recent, o jurnalistă care scrie pentru un site american de știri despre celebrități s-a trezit cu un șoc neplăcut. Site-ul fusese clonat, iar ea apărea ca autoarea unei știri false care susținea că Maia Sandu, președinta Moldovei ar fi cheltuit 400.000 de dolari pe „spermă obținută ilegal” de la vedete gay, inclusiv de la Elton John.

Informațiile false sunt parte dintr-o campanie puternică de dezinformare dusă de forțele pro-ruse din Moldova împotriva puterii actuale de la Chișinău și vizează alegerile parlamentare care au loc la finalul lunii viitoare și care sunt cruciale pentru viitorul european al Moldovei, amintește The Economist.

Aceasta a fost o operațiune tip „matrioșca” clasică. Puțini văd site-ul clonat în sine, dar articolul este răspândit prin conturi conectate pe rețelele de socializare, unde aparenta sa origine dintr-o sursă de știri străină îi conferă credibilitate. Astfel de informații sunt peste tot, spune Vadim Pistrinciuc, un analist politic moldovean:

„Pe Telegram, TikTok, Facebook, au mii de conturi”, spune el. Rețelele de boți sunt completate de plăți către influenceri locali. Pentru că informațiile de acest tip apar peste tot, unii oameni ajung uneori să le credă, iar cel mai adesea, mulți ajung să pună la îndoială credibilitatea unor informații cu adevărat reale, scrie sursa citată.

Campanie murdară în Republica Moldova

Într-un interviu pentru The Economist, Maia Sandu a vorbit despre dezinformarea agresivă din partea Kremlinului. Șefa statului a numit această tactică drept unul dintre cele zece tipuri de ingerință în alegeri, orchestrate de Rusia. Printre alte metode de interferență, șefa statului a menționat cumpărarea voturilor și pregătirea paramilitară, anul trecut, a sute de cetățeni ai Republicii Moldova de către instructori ruși în Serbia și Bosnia. Potrivit Maiei Sandu, scopul Rusiei este să „preia controlul” asupra Republicii Moldova, în care se vorbește parțial română, parțial rusă.

În 2024, guvernul Moldovei, condus de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al Maiei Sandu, a deschis negocierile de aderare la UE. În cazul în care PAS ar pierde alegerile, acest proces ar putea fi suspendat. Referendumul din octombrie anul trecut a fost aprobat cu doar 50,3 % dintre voturi, iar luna următoare, Sandu a fost realeasă cu o mică majoritate pentru un al doilea mandat

Potrivit serviciilor de informații ale Moldovei, în ambele alegeri au fost organizate scheme de cumpărare de voturi din Rusia de către Ilan Șor, un oligarh fugar condamnat pentru rolul său în furtul a 1 miliard de dolari din băncile Moldovei în 2014. Sondajele arată că PAS conduce cu peste 35% dintre voturi, dar probabil va pierde majoritatea absolută în Parlament.

