De la concert, direct pe iarba verde! Nicușor Dan și familia lui s-au plimbat în natură și au salutat… lebedele!

De: Irina Rasoveanu 10/08/2025 | 20:26
Nicușor Dan, de la muncă la plimbare/ Sursa foto: Facebook, TikTok
Nicușor Dan se împarte între muncă și în familie. Președintele României încearcă să nu neglijeze niciun aspect important al vieții sale. După ce a participat la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, alături de Maia Sandu, el s-a îndreptat direct către partenera lui de viață și cei doi copii ai lor. Aceștia s-au bucurat de clipe frumoase în natură, însă șeful statului nu a renunțat la cămașă nici pe munte.

Sâmbătă, 9 august 2025, Nicușor Dan a mers în Republica Moldova pentru a participa la Festivalul Lupilor, alături de președinta Maia Sandu. Acolo, șeful statului a fost așteptat cu brațele deschise și a făcut „baie de mulțime”. Următoarea zi, duminică, președintele țării și-a îndreptat atenția că familie.

Cum a petrecut Nicușor Dan în natură, alături de familia sa

În urmă cu puțin timp, Nicușor Dan a publicat un filmuleț în care le-a arătat oamenilor cum a petrecut ziua de duminică. Președintele României s-a bucurat de natură alături de cei doi copii ai săi, Aheea și Antim, dar și de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Nici pe munte, șeful statului nu a renunțat la ținuta elegantă, alegând să poarte o cămașă albă. Cu zâmbetul pe buze, Nicușor Dan s-a plimbat relaxat pe poteci și a admirat peisajele impresionante. Mulți români s-au bucurat să îl vadă pe președinte alături de familie și l-au felicitat că nu îi neglijează pe cei mici.

„Mă bucur că găsiți timp pentru relaxare și pentru cei mici”/ „Ce om bun, familist. Bravo lui!”/ „Cel mai tare președinte”/ „Domnule președinte, felicitări pentru tot ceea ce faceți! Ne bucurăm că aveți timp de familie. E cea mai importantă parte din viața dumneavoastră!”/ „Cel mai normal președinte!”/ „Un om cu o așa simplitate și atât de devotat familiei este demn să conducă o țară”, au fost o parte din comentariile primite de Nicușor Dan pe TikTok.

Nicușor Dan a „salutat” lebedele/ Sursa foto: TikTok

Pe de altă parte, președintele României a primit și comentarii răutăcioase. Unele persoane l-au criticat că a ales să se plimbe într-o perioadă destul de tumultuoasă pentru țara noastră, ținând cont că de la 1 august 2025 au intrat în vigoare noile măsuri de austeritate.

„A muncit prea mult, e în concediu. Ăsta o să-l întreacă pe Iohannis”/ „Așa este când nu simți măsurile de austeritate. Pentru unii trai pe vătrai!”/ „Ce viață frumoasă ai, domnule președinte. Bravo ție. Weekendul următor Austria? Alpi?”, au fost câteva comentarii.

