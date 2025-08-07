Unde s-a ascuns Nicușor Dan pe tot parcursul înmormântării lui Ion Iliescu? Ruptură de protocol din cauza actualului președinte

7 august a fost declarată zi de doliu național, în semn de respect pentru cel care a condus țara timp de trei mandate. Ion Iliescu este condus pe ultimul său drum, iar România își ia rămas-bun de la primul președinte post-decembrist.

Ion Iliescu s-a stins din viață pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani, în urma unei boli incurabile. Sicriul său a fost depus miercuri la Palatul Cotroceni, într-un cadru solemn, cu garda de onoare și clopotele bisericii răsunând pentru ultima oară în onoarea primului președinte post-decembrist al României.

Unde s-a ascuns Nicușor Dan pe tot parcursul înmormântării lui Ion Iliescu

Marele absent de la ceremoniile funerare de stat organizate pentru Ion Iliescu a fost chiar președintele României. Cu toate că toată lumea s-ar fi așteptat ca acesta să își facă apariția în cadrul slujbei religioase și a onorurilor de stat desfășurate joi la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan a preferat să rămână în biroul său pe tot parcursul evenimentului, potrivit unor surse Antena 3 CNN.

Mai mult, șeful de stat ar fi fost prezent fizic în Palatul Cotroceni de-a lungul ceremoniilor organizate miercuri și joi, dar ar fi ales să nu iasă deloc din biroul său.

Nicușor Dan a transmis un singur mesaj public:

„Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a merge asumat mai departe. Dumnezeu să-l ierte!”

Această decizie a lui Nicușor Dan, cea de a nu participa la înmormântarea lui Ion Iliescu, pare să fie în acord cu poziția oficială pe care USR a adoptat-o în momentul în care s-a declarat împotriva organizării funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu.

Au trecut pe la catafalc, în cursul zilei de ieri, și greii din PSD, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Robert Cazanciuc și Titus Corlățean. Chiar și fostul președinte Traian Băsescu a venit să-și aducă omagiul. A aprins o lumânare, a depus o jerbă de flori albe și a dat salutul marinarilor.

