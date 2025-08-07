Apariție surpriză la înmormântarea lui Ion Iliescu. S-a așezat lângă Marcel Ciolacu

Nume mari din România au călcat pragul Palatului Cotroceni, locul în care este depus sicriul lui Ion Iliescu, decedat pe data de 5 august 2025. Printre aparițiile surprinzătoare s-a numărat și premierul Ilie Bolojan. Iată cum a fost acesta surprins!

Palatul Cotroceni a devenit, miercuri, locul simbolic în care România și-a luat adio de la primul său președinte post-decembrist. Sicriul lui Ion Iliescu a fost întâmpinat cu onoruri militare, clopote și un moment solemn, înainte de a fi depus în Sala Unirii, unde a rămas până astăzi.

Apariție surpriză la înmormântarea lui Ion Iliescu

La slujba de înmormântare a lui Ion Iliescu din biserica Palatului Cotroceni, premierul Ilie Bolojan a stat pe al doilea rând în spatele foștilor premieri PSD, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu și Viorica Dăncilă.

Premierul a ales să se așeze lângă Marcel Ciolacu și Theodor Stolojan. De asemenea, guvernul Bolojan a organizat funeraliile de stat ale fostului șef de stat.

Au trecut pe la catafalc, în cursul zilei de ieri, și greii din PSD, Sorin Grindeanu, Paul Stănescu, Robert Cazanciuc și Titus Corlățean. Chiar și fostul președinte Traian Băsescu a venit să-și aducă omagiul. A aprins o lumânare, a depus o jerbă de flori albe și a dat salutul marinarilor.

Gigi Becali, vizită fulger la căpătâiul lui Ion Iliescu

Gigi Becali a ajuns ieri în jurul orei 16:30, a intrat în Sala Unirii, unde sicriul era depus pe catafalc, acoperit de tricolor și păzit de militari ai Regimentului 30 Gardă, și-a făcut semnul crucii, a salutat rapid fotograficii prezenți, apoi a plecat. Trecerea lui scurtă pe la catafalc a fost urmată de o declarație în stilul deja binecunoscut, fără ocolișuri și fără ipocrizii de fațadă. (VEZI AICI).

CITEȘTE ȘI:

A fugit de înmormântare, dar și de lege! Nepotul lui Iliescu, anchetat pentru spălare de bani, se ”ascunde” într-o cocioabă!

Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem vorbi la nimeni…”