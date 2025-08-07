A fugit de înmormântare, dar și de lege! Nepotul lui Iliescu, anchetat pentru spălare de bani, se ”ascunde” într-o cocioabă!

A lipsit de la înmormântarea unchiului său, dar nu pentru că-l durea prea tare despărțirea. Andrei Iliescu, nepotul fostului președinte Ion Iliescu și, cel mai probabil, singurul moștenitor direct al acestuia, pare că are alte griji. Nu doar că a refuzat să-și ia adio de la cel care a condus România timp de un deceniu, dar este acum personaj-cheie într-un dosar penal.

În timp ce România își lua adio de la Ion Iliescu, nepotul său, Andrei Iliescu, printre singurii moștenitori, s-a făcut nevăzut. Nicio lacrimă în public, nicio floare pe sicriu. Și nu din vreo durere profundă, ci, probabil, din cauza altor probleme grave care îl apasă și le detaliem imediat.

Cumva e de înțeles de ce nu a participat la funeralii. Relația cu unchiul fost președinte ar fi fost rece de ani buni, chiar din copilărie, după cum a relatat acesta într-un interviu acordat prin 2001, și cam singurul de altfel. Distanța s-ar fi adâncit din cauza soției lui Ion Iliescu, văzută de Andrei ca o prezență rece, distantă. Deși tatăl său, fratele vitreg al lui Ion Iliescu, ar fi încercat să mențină legătura cu fostul președinte, se pare că fostul președinte găsea mereu pretexte să îl evite.

„Tata l-a sunat cu dorința de a-l vizita, dar unchiul i-a zis că nu are timp de el. Cât ai fi de președinte, nu îți faci timp cinci minute să vorbești cu fratele tău? Nu mi se pare tocmai normal…”, povestea Andrei într-un interviu vechi, în care nu părea deloc impresionat de legătura de sânge cu liderul de odinioară.

Nepotul lui Iliescu, prins în jocul mitei

Între timp, Andrei Iliescu a ajuns personaj-cheie într-un dosar penal. Nu orice fel de dosar, ci unul cu bani mulți, mită și contracte grase. DNA îl acuză că ar fi tăinuit sume mari de bani provenite dintr-o mită uriașă încasată de fostul director din Ministerul Educației, Horia Palmer-Hîrtopanu.

Unde au fost găsiți banii? Nu într-un seif dintr-un penthouse, ci într-o casă bătrânească din București, unde locuia (cel puțin pe hârtie) Andrei Iliescu – o cocioabă care, în mod ironic, ascundea zeci de mii de euro și lei, păstrați ca și cum ar fi fost niște mărunțiș.

Potrivit anchetatorilor, mita a pornit de la niște contracte pentru grădinițe, dar s-a transformat în lucrări de foraj, instalații de apă și achiziții de bunuri de lux, unele trecute pe numele iubitei sau al apropiaților. Doar că o parte din avere s-a „evaporat” discret în adăpostul lui Iliescu cel tânăr, care a devenit astfel piesă importantă pe tabla de șah a DNA.

Inițial, judecătorii au avut dubii și au retrimis dosarul la parchet, dar Curtea de Apel București a validat rechizitoriul. Așa că procesul merge înainte, iar următorul termen e programat pentru 15 septembrie.

