Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem vorbi la nimeni...”

Fostul premier Viorica Dăncilă a fost prezentă la ceremoniile funerare organizate în memoria fostului președinte Ion Iliescu, însă prezența sa nu a trecut neobservată din cauza unei noi erori de exprimare. Deși momentul a fost unul solemn, dedicat aducerii unui ultim omagiu unei figuri controversate a istoriei recente a României, gafele de limbaj ale fostului lider PSD au atras atenția.
Evenimentul a avut loc miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a fost depus pentru ca oficialități, politicieni, dar și simpli cetățeni să poată aduce un ultim omagiu. Printre cei care și-au făcut apariția la ceremonie s-a numărat și Viorica Dăncilă, care a fost surprinsă de presă la intrarea în clădire și, ulterior, în timpul discursului ținut la ieșirea de la ceremonie.
Însă în loc să atragă atenția printr-un mesaj sobru și bine articulat, Dăncilă a fost din nou ținta ironiilor după ce a făcut mai multe greșeli de exprimare. Una dintre cele mai criticate a fost utilizarea incorectă a expresiei „vorbi la nimeni”, forma corectă ar fi fost „despre nimeni”, dar și „numai de lucruri bune” → mai natural: „doar în termeni pozitivi” sau „doar de bine”.
Aceasta nu este prima dată când fostul premier este criticată pentru modul de exprimare. În trecut, Dăncilă a fost adesea în centrul atenției pentru greșelile de gramatică sau pentru exprimări confuze, atât în cadrul discursurilor oficiale, cât și în aparițiile media. De această dată, contextul solemn al evenimentului a accentuat contrastul dintre gravitatea momentului și lipsa de rigoare a exprimării fostului lider politic.
„Voi fi întotdeauna prezentă atunci când sunt evenimente neplăcute, dar eu sper să avem evenimente plăcute de acum încolo. Ceremonia a fost impresionantă, prima de acest fel, impresionantă…
S-a scris o parte din istorie, cu bune, cu rele. Cred că nu putem vorbi la nimeni numai de lucruri bune, dar trebuie să ducem mai departe lucrurile bune și să evităm greșelile trecutului. Apreciez prezența domnului prim-ministru Ilie Bolojan.”, a transmis Viorica Dăncilă.