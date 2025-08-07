Viorica Dăncilă, o nouă gafă! Ce a putut să spună la înmormântarea lui Ion Iliescu: ”Nu putem vorbi la nimeni...”

Fostul premier Viorica Dăncilă a fost prezentă la ceremoniile funerare organizate în memoria fostului președinte Ion Iliescu, însă prezența sa nu a trecut neobservată din cauza unei noi erori de exprimare. Deși momentul a fost unul solemn, dedicat aducerii unui ultim omagiu unei figuri controversate a istoriei recente a României, gafele de limbaj ale fostului lider PSD au atras atenția.

Evenimentul a avut loc miercuri, 6 august, la Palatul Cotroceni, unde sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte a fost depus pentru ca oficialități, politicieni, dar și simpli cetățeni să poată aduce un ultim omagiu. Printre cei care și-au făcut apariția la ceremonie s-a numărat și Viorica Dăncilă, care a fost surprinsă de presă la intrarea în clădire și, ulterior, în timpul discursului ținut la ieșirea de la ceremonie.

Viorica Dăncilă, o nouă gafă!

Însă în loc să atragă atenția printr-un mesaj sobru și bine articulat, Dăncilă a fost din nou ținta ironiilor după ce a făcut mai multe greșeli de exprimare. Una dintre cele mai criticate a fost utilizarea incorectă a expresiei „vorbi la nimeni”, forma corectă ar fi fost „despre nimeni”, dar și „numai de lucruri bune” → mai natural: „doar în termeni pozitivi” sau „doar de bine”.

Aceasta nu este prima dată când fostul premier este criticată pentru modul de exprimare. În trecut, Dăncilă a fost adesea în centrul atenției pentru greșelile de gramatică sau pentru exprimări confuze, atât în cadrul discursurilor oficiale, cât și în aparițiile media. De această dată, contextul solemn al evenimentului a accentuat contrastul dintre gravitatea momentului și lipsa de rigoare a exprimării fostului lider politic.