Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți

De: Simona Tudorache 23/12/2025 | 16:39
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru românii care fac asta în apartamentele lor. La ce trebuie să fie atenți

Românii care se distrează zgomotos de Crăciun sau de Revelion s-ar putea alege cu amenzi usturătoare. Ei ar putea ajunge să plătească până la 6.000 de lei dacă organizează petreceri!

În această perioadă, românii care chefuiesc peste măsură riscă să primească amenzi de până la 6.000 de lei dacă organizează petreceri în apartamentele lor. Acest lucru se poate întâmpla dacă încalcă anumite reglementări legale sau reguli stabilite de asociația de proprietari.

Amenzi mari pentru românii care dau petrecere la bloc de Crăciun sau Revelion

Românii care vor să dea muzica tare de Crăciun și Revelion trebuie să se gândească de două ori înainte de a recurge la acest gest.  Aceștia riscă sancțiuni grave dacă nu respectă liniștea. În Legea 61/1991 se specifică că fiecare acțiune care îi poate deranja pe ceilalți, fie că e vorba de muzica dată la intensitate maximă, țipete, zarvă se pedepsește. Cei care sunt dați în vileag de vecini, care sună autoritățile, trebuie să suporte sancțiuni între 2.000 și 3.000 de lei. Dacă fapta se repetă după 24 de ore, se aplică o amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității.

Amenzile cresc dacă faptele se repetă

Legea specifică fără niciun echivoc că „ tulburarea, fără drept, a liniștii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată, chiar și atunci când nu sunt sărbători, dar asociația de proprietari impune anumite ore de liniște. Neobosiții se pot alege în acest caz cu amenzi între 200 de lei și 1.000 de lei. Dacă aceste episoade se repetă într-un interval de 24 de ore, cei care au creat haos suportă consecințele și scot din buzunar mai mulți bani. Pentru această sfidare se aplică o amendă care se poate încadra între 500 de lei și 1.500 lei sau prestarea a 50-100 de ore de activități în folosul comunității.

