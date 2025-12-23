Tradiții stranii de Crăciun din lumea întreagă de care sigur nu ai auzit! Multe sunt bizare, dar merg și în România, cu puțin efort. De la rața la cuptor a reginei Elisabeta I, la Moș Crăciun îmbrăcat în mătase sub soarele Braziliei și până la brazii împodobiți din mango și bananieri, Crăciunul se sărbătorește diferit în fiecare colț al lumii.

Deși spiritul sărbătorii rămâne același, obiceiurile locale transformă această zi într-un adevărat spectacol cultural.

Anglia: Moș Crăciun vine mai târziu și aduce rață la cuptor

În Anglia, copiii nu primesc darurile în seara de Ajun, ci în dimineața zilei de 25 decembrie. Tradiția spune că Moș Crăciun are nevoie de mai mult timp pentru a citi scrisorile lăsate în ajun, fie în hornul șemineului, fie pe pervazul ferestrei, introduse cu grijă în șosete speciale. Dimineața, scrisorile dispar, iar în locul lor apar cadourile mult așteptate.

Tot pe 25 decembrie, familiile engleze se adună la masa festivă, unde nu lipsesc curcanul cu castane, rața coaptă la cuptor și celebra budincă de prune. Mult timp, însă, meniul de Ajun a fost mult mai simplu: doar rață la cuptor. Obiceiul datează din 1588, când, potrivit legendei, regina Elisabeta I servea rață în momentul în care a primit vestea victoriei asupra Armadei Spaniole. Un alt element nelipsit al Crăciunului englezesc este cracker-ul, un pachețel-surpriză care se împarte la servirea budincii.

Brazilia: Crăciun tropical cu Papai Noel în mătase

În Brazilia, Crăciunul poartă amprenta unui adevărat amestec cultural. Fiind fostă colonie portugheză și țară de imigrație, sărbătoarea îmbină obiceiuri europene germane, italiene, portugheze și spaniole. Chiar dacă este cald, pe mesele brazilienilor tronează curcanul fierbinte, servit cu legume și orez colorat.

Pentru copii, momentul culminant este apariția lui Papai Noel, Moș Crăciunul local, care a renunțat la hainele groase și poartă mătase, pentru a face față temperaturilor ridicate. În sudul Braziliei, bisericile, casele și magazinele sunt decorate cu Presépio, scene care recreează Nașterea Domnului.

Există și tradiții populare locale, precum Los Pastores, o piesă de folclor cu trei păstorițe și o țigancă ce încearcă să fure Pruncul. De asemenea, brazilienii practică jocul amigo secreta: la începutul lui decembrie, fiecare participant extrage un nume, iar pe parcursul lunii schimbă scrisori semnate cu pseudonime. Abia de Crăciun identitățile sunt dezvăluite, iar cadourile oferite.

India: Crăciun exotic cu mango, bananieri și lumânări

Deși majoritatea populației Indiei este hindusă sau musulmană, Crăciunul este sărbătoare națională, iar oamenii, indiferent de religie, se bucură de această zi. Modul de celebrare diferă însă de la o regiune la alta.

În est și sud, creștinii împodobesc bananieri și copaci de mango, iar uneori folosesc frunze de mango pentru decorarea caselor. În alte zone, localnicii agață lampadare din lut la ferestre și pe acoperișuri. Bisericile sunt împodobite cu lumânări, iar provincia Goa este considerată una dintre cele mai festive regiuni de Crăciun.

Turiștii sunt atrași de acest Crăciun exotic, diferit de cel european sau american. În hotelurile de lux, brazii sunt decorați cu globuri, jucării și beculețe, iar momentul cel mai spectaculos este seara, când luminile se aprind pe fundalul apusului.

Emiratele Arabe Unite: Crăciun discret, la hotel

În Emiratele Arabe Unite, Crăciunul nu este o sărbătoare oficială. 25 decembrie nu diferă mult de o zi obișnuită, însă atmosfera de sărbătoare poate fi simțită în marile hoteluri, unde sunt organizate petreceri tematice.

În rest, Crăciunul este aproape tăcut. Există puțini florari care vând brazi, majoritatea din plastic, și puține magazine cu felicitări. Totuși, nu este exclus să întâlnești europeni plecați la colindat. Moș Crăciun apare doar la petreceri private, iar sărbătoarea rămâne una discretă.

Japonia: Crăciunul, o sărbătoare devenită afacere

Crăciunul a ajuns în Japonia prin intermediul misionarilor și, mult timp, a fost sărbătorit doar de creștini. Astăzi, însă, a devenit o adevărată sărbătoare comercială, extrem de populară.

Japonezii au împrumutat obiceiuri americane: schimbă cadouri, servesc friptură de curcan, decorează casele cu instalații luminoase, brazi și ascultă colinde americane. În locul Moșului tradițional apare Hoteiosho, un bătrânel cu un sac mare în spate, despre care se spune că are ochi la ceafă și vede tot, motiv pentru care copiii sunt foarte cuminți.

Povestea Pruncului Iisus i-a fascinat pe cei mici, mai ales pentru că japonezii au o afecțiune aparte pentru tot ce ține de bebeluși, iar Crăciunul a devenit, astfel, o sărbătoare plină de emoție și lumină, reinterpretată în stil nipon.

CITEȘTE ȘI:

Cum era Crăciunul în comunism, de fapt: de la Moș Crăciun la Moș Gerilă și tradiția hainelor noi de Revelion

Cele mai bizare tradiții de Crăciun în România. Majoritatea se țin și în 2025