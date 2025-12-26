Mii de oameni au participat la prima slujbă de Crăciun oficiată de Papa Leon la Bazilica Sfântul Petru.

Suveranul Pontif a oficiat prima slujbă de Crăciun a pontificatului său miercuri, salutând miile de credincioși sosite în Piața Sfântul Petru înainte de slujbă.

În timpul slujbei, Leon a spus că Crăciunul este o sărbătoare a „credinței, carității și speranței” și a criticat o „economie distorsionată” care „ne face să tratăm ființele umane ca pe niște simple mărfuri”.

„Da, în timp ce o economie distorsionată ne face să-i tratăm pe oameni ca marfă, Dumnezeu se face asemenea nouă, dezvăluind demnitatea infinită a fiecărei persoane. În timp ce omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele, Dumnezeu vrea să devină om pentru a ne elibera de orice sclavie. Ne va fi oare de-ajuns această iubire pentru a schimba istoria noastră?”, a transmis Papa.

În timpul omiliei, Papa Leon a subliniat importanța de a face loc pentru ceilalți în viețile noastre, afirmând: „Dacă oamenii refuză să facă loc pentru ceilalți – precum săracii, copiii și străinii – atunci refuză să facă loc și pentru Dumnezeu. Acolo unde este loc pentru persoana umană, este loc pentru Dumnezeu”.

Mesajul transmis de Crăciun de Papa Leon

De asemenea, șeful Bisericii Catolice a mai spus că oamenilor nu trebuie să le fie teamă, ci să meargă înainte.

„Surori și frați, contemplarea Cuvântului făcut trup trezește în întreaga Biserică un Cuvânt nou și adevărat: să proclamăm așadar bucuria Nașterii Domnului, care este sărbătoarea credinței, a iubirii și a speranței. Este o sărbătoare a credinței, pentru că Dumnezeu devine om, născându-se din Fecioară. Este o sărbătoare a iubirii, deoarece darul Fiului Răscumpărător se împlinește în dăruirea frățească. Este sărbătoare a speranței, pentru că Pruncul Iisus o aprinde în noi, făcându-ne mesageri ai păcii. Cu aceste virtuți în inimi, fără să ne temem de noapte, putem merge spre zorii zilei noi”, a mai transmis Papa.

Papa a reamintit că exact acum un an, în ajunul Crăciunului, Papa Francisc a inaugurat Anul Sfânt dedicat speranței. Acest an jubiliar se va încheia pe 6 ianuarie 2026.

