Mii de oameni au participat la prima slujbă de Crăciun oficiată de Papa Leon la Bazilica Sfântul Petru.
Suveranul Pontif a oficiat prima slujbă de Crăciun a pontificatului său miercuri, salutând miile de credincioși sosite în Piața Sfântul Petru înainte de slujbă.
În timpul slujbei, Leon a spus că Crăciunul este o sărbătoare a „credinței, carității și speranței” și a criticat o „economie distorsionată” care „ne face să tratăm ființele umane ca pe niște simple mărfuri”.
„Da, în timp ce o economie distorsionată ne face să-i tratăm pe oameni ca marfă, Dumnezeu se face asemenea nouă, dezvăluind demnitatea infinită a fiecărei persoane. În timp ce omul vrea să devină Dumnezeu pentru a-și domina aproapele, Dumnezeu vrea să devină om pentru a ne elibera de orice sclavie. Ne va fi oare de-ajuns această iubire pentru a schimba istoria noastră?”, a transmis Papa.
În timpul omiliei, Papa Leon a subliniat importanța de a face loc pentru ceilalți în viețile noastre, afirmând: „Dacă oamenii refuză să facă loc pentru ceilalți – precum săracii, copiii și străinii – atunci refuză să facă loc și pentru Dumnezeu. Acolo unde este loc pentru persoana umană, este loc pentru Dumnezeu”.
De asemenea, șeful Bisericii Catolice a mai spus că oamenilor nu trebuie să le fie teamă, ci să meargă înainte.
„Surori și frați, contemplarea Cuvântului făcut trup trezește în întreaga Biserică un Cuvânt nou și adevărat: să proclamăm așadar bucuria Nașterii Domnului, care este sărbătoarea credinței, a iubirii și a speranței. Este o sărbătoare a credinței, pentru că Dumnezeu devine om, născându-se din Fecioară. Este o sărbătoare a iubirii, deoarece darul Fiului Răscumpărător se împlinește în dăruirea frățească. Este sărbătoare a speranței, pentru că Pruncul Iisus o aprinde în noi, făcându-ne mesageri ai păcii. Cu aceste virtuți în inimi, fără să ne temem de noapte, putem merge spre zorii zilei noi”, a mai transmis Papa.
Papa a reamintit că exact acum un an, în ajunul Crăciunului, Papa Francisc a inaugurat Anul Sfânt dedicat speranței. Acest an jubiliar se va încheia pe 6 ianuarie 2026.
