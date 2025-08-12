Român abandonat în agonie pe un câmp din Italia! Angajatorul l-a lăsat în suferință după un accident de muncă

Momente terifiante pentru un român din Italia! Bărbatul a fost abandonat în agonie pe un câmp! Angajatorul l-a lăsat în suferință și nu s-a mai uitat în urmă! Totul s-a întâmplat după un accident de muncă! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Un incident șocant a avut loc recent în localitatea Cirie, Torino, unde un muncitor român a fost victima unui accident grav de muncă, după care a fost abandonat de angajatorul său pe un câmp izolat, lăsat să agonizeze fără ajutor.

Mihai Opulele, în vârstă de 48 de ani, lucra fără norme legale pe un șantier situat pe via dei Pioppi, unde, în timpul activității, un balcon s-a prăbușit peste el, provocându-i răni severe. În loc să-i acorde primul ajutor sau să-l transporte imediat la spital, angajatorul său, proprietarul vilei aflate în construcție, a luat o decizie revoltătoare: l-a urcat într-o mașină și l-a abandonat la marginea localității, pe un câmp izolat, la câțiva kilometri distanță, cu intenția clară de a ascunde incidentul.

După câteva ore, un trecător l-a descoperit pe Mihai inconștient, plin de sânge și în stare critică. Imediat, autoritățile au fost alertate, iar bărbatul a fost dus de urgență la spitalul din Cirie, unde medicii au confirmat că starea sa este gravă și necesită îngrijiri urgente.

Patru persoane sunt cercetate

Oamenii legii au deschis o anchetă și au reușit să identifice patru persoane responsabile de acest incident: proprietarul vilei, care este și militar în Armata italiană, soția acestuia și inginerul diriginte de șantier. Toți patru sunt cercetați pentru omisiunea acordării de ajutor, vătămare corporală gravă și abandonarea unei persoane în imposibilitatea de a se ajuta singură.

Primele investigații au scos la iveală faptul că proprietarul imobilului ar fi ordonat să-l scoată pe Mihai de pe șantier pentru a evita orice consecințe legale sau de imagine. Motivul invocat de cei implicați a fost „frica” de repercusiuni, care i-a determinat să nu alerteze autoritățile imediat după accident.

Șantierul unde s-a produs tragedia a fost sigilat de poliție, iar în timpul verificărilor s-au descoperit mai multe nereguli grave privind securitatea muncii. Printre acestea se numără lipsa schelelor de protecție și faptul că balconul prăbușit nu fusese ancorat corespunzător, ceea ce a contribuit direct la accident.

Citește și: Un băiețel român de 4 ani a murit în Italia! Copilul stătuse prea mult în mașină, într-o căldură infernală