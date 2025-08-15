Doliu în cinematografie! O actriță de top a murit înecată în Marea Egee, în timpul vacanței

Este doliu în lumea cinematografiei internaționale! Sofia Seirli, actriță și scenaristă, a murit la vârsta de 77 de ani după ce s-a înecat în largul insulei Fournoi, în timpul unei vacanțe.

Tragedie fără margini în lumea artistică! Actrița și scenarista Sofia Seirli a murit duminică la vârsta de 77 de ani după ce s-a înecat în largul insulei Fournoi, în nord-estul Mării Egee. Regretata actriță, celebră pentru activitatea sa în teatru, televiziune și film, se afla în vacanță când a încercat să înoate de la plaja Kamari până la micuța insuliță Agios Minas din Grecia.

Sofia Seirli a murit în timp ce se afla într-o vacanță în Grecia

Curenții puternici au tras-o în larg, iar actrița a fost înghițită de valuri. Un prieten apropiat al femeii a observat că nu mai revine la mal și a alertat imediat autoritățile. Din nefericire, salvatorii nu au mai putut face nimic pentru viața actriței.

Moartea ei a întristat profund comunitatea artistică. Mulți colegi și prieteni au postat pe rețelele de socializare mesaje de adio pentru talentata actriță și creatoare, amintindu-i lunga și influenta ei carieră în teatru și televiziune.

„Ce păcat, atât de sfâșietor! Am văzut-o recent în serialul Mavro Rodo. Am adorat-o. Fie ca memoria ei să fie veșnică. Odihnească-se în pace!”, a scris un fan al actriței pe o rețea de socializare.

Sofia Seirli a lucrat cu regizori renumiți precum Pantelis Voulgaris, Nikaiti Kontouri, Effie Theodorou, Michalis Marmarinos, Vasilis Papavasileiou, Nikos Mastorakis, Nikos Chatzopoulos, Dimitris Tarlou și Giannis Chouvardas.

În ultimii ani, regretata actriță a devenit cunoscută publicului televizat pentru rolurile sale din serialele populare Agries Melisses (Albinele sălbatice) și Mavro Rodo (Trandafirul negru).

Sofia Seirli s-a născut pe 1 decembrie 1947 în Alexandria, Egipt, iar după absolvirea școlii de teatru, a rămas în slujba spectacolelor de teatru și producțiilor cinematografice, devenind o figură extrem de apreciată și iubită în lumea artistică greacă. Moartea sa fulgerătoare a generat un val de tristețe și a evidențiat fragilitatea vieții, chiar și pentru personalități consacrate.

BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă

Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara