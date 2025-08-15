Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara

Este doliu în lumea artistică din Timișoara! Emilia Istvan, cunoscută și ca „Mili de la Timișoara”, s-a stins din viață pe data de 14 august. Devastați de durere, fanii se întreabă care a fost cauza decesului. Află în rândurile de mai jos!

Ema Istvan a fost considerată una dintre cele mai bune voci ale Timișoarei. Vestea tragică a întristat întreaga comunitate de fani și a șocat pe toată lumea. Familia și apropiații sunt răpuși de durere.

Artista a lăsat multă durere în urmă

Vestea tragică a fost dată de soțul ei. Răvășit de durere, bărbatul a transmis un mesaj copleșitor:

„Cu inimile împietrite de durere, anunțăm trecerea la cele veșnice a soției mele, Mili de la Timișoara. Priveghiul va avea loc pe strada Iuliu Grozescu nr.16, Timișoara, începând de azi, 15.08.2025, ora 16:00, până în 18.08.2025, când va fi înmormântarea. Cei care doresc să își ia rămas bun sunt așteptați cu recunoștință. Dumnezeu să o odihnească în pace.”

Această pierdere a stârnit un val de reacții în mediul online, iar mesajele de durere au fost nenumărate. Oamenii care au avut ocazia să o cunoască și fanii au postat poze și filmulețe cu artista.

„Drum lin, draga mea Mili! Dumnezeu să te odihnească în pace. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace, REGINA MILI. Dumnezeu să îți poarte de grijă acolo unde ești! Nu ne vine să credem. În memoria ta am postat acest clip. Te iubim, Mili!”, au fost unele dintre mesaje.

De asemenea, Narcisa Moisă, colegă de breaslă cu artista, a postat un mesaj emoționant:

„Nu pot să cred așa ceva. Condoleanțe familiei. Tare mult te-am respectat și ți-am apreciat vocea ta puternică , o mare pierdere a muzicii. Dumnezeu să te ierte, Mili de la Timișoara!”

Cauza morții Emiliei Istvan

Potrivit apropiaților, Mili de la Timișoara s-a luptat cu o boală nemiloasă, care în multe cazuri dă semne atunci când este foarte târziu: cancerul de colon. Artista nu ar fi renunțat la optimism în tot acest timp și s-a ținut tare pentru familie și prieteni.

