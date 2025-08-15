BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă

Este doliu în lumea artistică din Timișoara! Emilia Istvan sau „Mili de la Timișoara” s-a stins din viață pe data de 14 august 2025, răpusă de o boală nemiloasă. Apropiații și fanii sunt în stare de șoc, după anunțul trist. Iată ce s-a întâmplat!

Ema Istvan a fost considerată una dintre cele mai bune voci ale Timișoarei, iar vestea tragică a întristat întreaga comunitate de fani și a șocat pe toată lumea. Cei care au apreciat-o de-a lungul timpului pentru emoția pe care o transmitea atunci când era pe scenă i-au transmis un ultim mesaj. Familia și apropiații sunt răpuși de durere.

Doliu în lumea artistică

Artista a reușit să cucerească generații întregi de ascultători, iar vocea și talentul au adus-o la inimile oamenilor. Din păcate, o boală nemiloasă i-a adus sfârșitul mult prea devreme.

Vestea tristă a fost dată joi, 14 august, iar rudele, prietenii și fanii sunt răvășiți de durere. Anunțul a stârnit un șoc, asta pentru că nimeni nu se aștepta la acest sfârșit cumplit.

Această pierdere a stârnit un val de reacții în mediul online, iar mesajele de durere au fost nenumărate. Oamenii care au avut ocazia să o cunoască și fanii au postat poze și filmulețe în care artista făcea ceea ce a iubit cel mai mult să facă de-a lungul vieții, cânta.

„Drum lin, draga mea Mili! Dumnezeu să te odihnească în pace. Dumnezeu să te ierte, să te odihnească în pace, REGINA MILI. Dumnezeu să îți poarte de grijă acolo unde ești! Nu ne vine să credem. În memoria ta am postat acest clip. Te iubim, Mili!”

