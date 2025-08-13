El e românul care a murit în incendiile din Spania. Mircea Spiridon salvase un bătrân din flăcări

Doliu în comunitatea românească din Tres Cantos, Spania! El este Mircea Spiridon, mecanicul în vârstă de 50 de ani, care și-a pierdut viața într-un incendiu, în timp ce încerca să ajute un bărbat de 83 de ani.

Noaptea de duminică spre luni avea să fie ultima pentru Mircea Spiridon, un român de 50 de ani stabilit în Tres Cantos, Spania. Ajuns la o fermă de cai din Soto de Vinuelas pentru a repara mașina unui bărbat, s-a trezit în mijlocul unui incendiu devastator.

Flăcările s-au extins foarte repede. Mircea nu s-a gândit o clipă la consecințe și s-a îndreptat spre adăpostul animalelor, încercând să salveze animalele și să-l ajute pe bărbatul de 83 de ani care locuia acolo. A fost prins în mijlocul focului, suferind arsuri pe aproape tot corpul și grave leziuni respiratorii din cauza fumului.

Un elicopter al Gărzii Civile l-a transportat de urgență la spital. Medicii au luptat ore întregi pentru viața lui, dar rănile au fost prea grave.

Mircea avea o familie frumoasă

Mircea a lăsat în urmă o soție și doi copii adolescenți, de 14 și 18 ani. Plecase din România în căutarea unui trai mai bun și reușise, cu un an înainte, să își deschidă o mică afacere în domeniul mutărilor. Prietenii l-au descris ca pe un om săritor, mereu cu zâmbetul pe buze, gata să dea o mână de ajutor la nevoie.

„Azi ne luăm rămas bun cu mare durere de la iubitul nostru Mircea Spiridon. A fost un tată, soț și un mare prieten pentru toți cei care l-au cunoscut, un suflet vesel și bun care a plecat dintre noi în această dimineață din cauza tragicului incendiu”, au scris apropiații pe rețelele sociale.

Comunitatea din Tres Cantos s-a mobilizat pentru a susține familia. Donațiile pot fi făcute în contul ES52 1465 0100 96 1761 729824 (Titular: Mario Octavian Spiridon Caua) sau direct la Bar Cafetería Ana-María (Sector Foresta 43 local 15), deschis între orele 10:00-15:00.

