Accident terifiant pe A1! Un șofer a murit, după ce a intrat cu duba în glisiere

Un accident mortal s-a petrecut pe autostrada A1, după ce un șofer a pierdut controlul dubei pe care o conducea și a intrat în glisierele de siguranță. Circulația a fost oprită în zona kilometrului 76, dinspre București spre Pitești. Iată ce s-a întâmplat!

În urma evenimentului tragic, șoferul și-a pierdut viața, iar traficul a fost blocat pe sensul de mers spre Pitești la kilometrul 76, în zona localității Ionești, județ Dâmbovița.

„O autoutilitară a lovit glisiera mediană și s-a răsturnat pe carosabil, blocând deplasarea pe ambele benzi pe sensul București – Pitești al Autostrăzii A1, la kilometrul 76, în zona localității Ionești, județul Dâmbovița. În urma accidentului, conducătorul auto a decedat. Se circulă dirijat, pe banda de urgență pe sensul către Pitești, fiind restricționat traficul și pe a doua bandă pe sensul opus.”, a transmis Poliția Română.

Accident terifiant pe A1

Șoferul care se afla la volanul dubei a lovit glisierele de siguranță și s-a răsturnat. În acest moment nu se cunoaște exact motivul pentru care s-a produs accidentul, dar se iau în calcul variante potrivit cărora bărbatul ar fi adormit la volan sau ar fi avut loc o defecțiune tehnică.

Traficul s-a blocat imediat după accident și a rămas așa în zona kilometrului 76, pe sensul de mersi dinspre București spre Pitești.

La momentul respectiv s-au format cozi de mașini pe mai mulți kilometri, iar participanții la trafic au fost nevoiți să aștepte deblocarea traficului pentru a-și putea continua drumul.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabilit exact cauza accidentului tragic. Cert este faptul că autovehiculul s-a răsturnat după ce a lovit glisierele de siguranță.

