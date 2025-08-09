Ei sunt cei doi bărbați care au murit în tragedia aviatică din Arad. Cum s-au fotografiat cu 10 minute înainte de accident

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea firmei Astra Vagoane. În urma impactului, doi bărbați s-au stins din viață. Este vorba despre Vlad Zgărdău, un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, din București, și Vlad Popescu, un tânăr de 18 ani din Arad. Cei doi s-au fotografiat cu doar 10 minute înainte de accident. Imaginea a fost făcută publică de tatăl tânărului decedat.

Sâmbătă dimineața, 9 august 2025, în jurul orei 11:30, un accident aviatic a avut loc la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, iar în momentul impactului cu solul a luat foc. În puțin timp, aeronava s-a făcut scrum, iar cei doi bărbați care se aflau în interior nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

„Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ. În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Cum s-au fotografiat cei doi bărbați morți în Arad, cu 10 minute înainte de accident

Vlad Zgărdău era un pilot profesionist în vârstă de 48 de ani, cu peste 20 de ani de experiență. De-a lungul timpului, a lucrat la mai multe companii, precum Wizz Air, Tarom sau Capatair. El se afla la manșa avionului de mici dimensiuni care s-a prăbușit în Arad, potrivit presei locale.

Alături de el se afla Vlad Popescu, fiul unui om de afaceri din Arad. Tânărul avea 18 ani și își dorea să profeseze în domeniul aviației. Tatăl său este distrus de durere și a transmis un mesaj cutremurător. De asemenea, acesta a făcut publică o imagine realizată de cei doi bărbați cu 10 minute înainte de accident.

„Au plecat spre ceruri. Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgardau dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza a fost făcută cu 10 minute înainte de accident.”, a scris tatăl tânărului de 18 ani.

