O nouă tragedie aviatică în România! Doi bărbați au murit după ce avionul în care se aflau s-a prăbușit

Tragedie fără margini în Arad! Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea firmei Astra Vagoane. În urma impactului, doi bărbați de 45 și 47 de ani s-au stins din viață. La fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență de la ISU Arad, SMURD și Serviciul de Ambulanță Județean, însă salvatorii nu au mai putut face nimic pentru cele două victime.

Sâmbătă dimineața, 9 august 2025, în jurul orei 11:30, un accident aviatic a avut loc la Arad. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit, iar în momentul impactului cu solul a luat foc. În puțin timp, aeronava s-a făcut scrum, iar cei doi bărbați care se aflau în interior nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Ce au transmis autoritățile

Avionul de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii de vagoane Astra Rail Industries, aflată pe Calea Aurel Vlaicu, potrivit Arad Obiectiv. Compania este închisă din luna iunie, motiv pentru care nu existau muncitori la lucru. Totuși, în incintă de aflau câțiva oameni care asigurau paza. Aceștia au fost martorii impactului devastator și au alertat imediat autoritățile.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje de urgență din cadrul Detaşamentului Arad, precum două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă SMURD Terapie Intensivă Mobilă. De asemenea, au fost alocate şi trei ambulanţe SAJ. În aeronavă se aflau doi bărbați cu vârstele de 45 și 47 de ani, care s-au stins din viață în ciuda eforturilor echipelor de salvare.

„Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea unei societăţi comerciale din municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului Arad cu două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD Terapie Intensivă Mobilă. La locul evenimentului sunt alocate și trei ambulanțe SAJ. În urma accidentului au rezultat două victime de sex masculin, ambele prezentând leziuni incompatibile cu viața”, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Arad.

Ulterior, reprezentanții ISU au informat că intervenția s-a încheiat, iar acum autoritățile fac cercetări pentru a stabili cauza exactă a accidentului. La acest moment, oamenii legii nu au oferit detalii despre cauza tragediei.

Citește și: Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un accident grav, după ce frânele au cedat! Informații de ultimă oră despre Marco