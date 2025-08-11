Acasă » Știri » Calvarul trăit de un român plecat la muncă în Italia! După un accident a fost abandonat pe un câmp şi lăsat să agonizeze

De: Alina Drăgan 11/08/2025 | 23:35
Calvarul trăit de un român plecat la muncă în Italia /Foto: Pixabay

Un român plecat la muncă în Italia trece prin cel mai negru coșmar al vieții sale. În loc să primească ajutor după ce a fost grav rănit într-un accident de muncă, bărbatul a fost abandonat pe un câmp, lăsat să agonizeze în mijlocul durerii. Șocant este că totul ar fi fost pus la cale chiar de angajatorul său.

Mihai Opulele, un bărbat de 48 de ani din România, muncea în construcții în localitatea Ciriè, din zona metropolitană a orașului Torino. Plecase în Peninsulă cu gândul la un trai mai bun, dar s-a trezit prins într-o situație care i-a pus viața în pericol și i-a zdruncinat încrederea în oameni.

Tragedia s-a petrecut în timpul unei lucrări de renovare la un apartament. Mihai se afla pe balcon, când acesta s-a prăbușit sub greutatea lui, aruncându-l în gol. Impactul a fost devastator — bărbatul a suferit răni grave, iar corpul său era plin de sânge.

În loc să fie transportat de urgență la spital, așa cum era firesc, proprietarul apartamentului, soția acestuia și dirigintele de șantier ar fi luat o decizie de cutremurătoare: l-au urcat pe român într-o mașină și l-au dus pe câmpurile din apropierea orașului, unde l-au abandonat. Motivul ar putea fi legat de faptul că Mihai lucra, cel mai probabil, fără forme legale, iar angajatorii voiau să evite problemele cu autoritățile.

Norocul lui Mihai a fost un localnic care trecea întâmplător prin zonă. Acesta l-a văzut întins pe câmp, în stare gravă, și a alertat imediat serviciile de urgență. Până la sosirea ambulanței, i-a acordat primul ajutor, reușind să-i stabilizeze starea.

Bărbatul a fost transportat de urgență la spitalul din Ciriè, unde se află internat în stare critică. Medicii fac tot posibilul să-i salveze viața, însă recuperarea va fi lungă și dificilă.

Carabinierii au demarat o anchetă. Îmbrăcat în haine de muncitor în construcții, Mihai a fost ușor de asociat cu șantierul din apropiere. În scurt timp, oamenii legii au identificat beneficiarul lucrărilor: proprietarul unei vile aflate în construcție pe drumul provincial.

Acesta, soția lui și inginerul responsabil de lucrări sunt acum anchetați pentru neacordare de ajutor, vătămare corporală și abandonarea unei persoane incapabile să se apere. Primele informații indică faptul că ordinul de a-l scoate pe muncitor de pe șantier și a scăpa de el ar fi venit chiar de la proprietar, un militar de carieră. Cazul a stârnit revoltă atât în Italia, cât și în România, fiind văzut drept un exemplu cutremurător de lipsă de umanitate.

