O româncă de 20 de ani a comis-o grav în Italia! Acuzată că seda bătrâni, apoi le fura banii

Autoritățile italiene investighează un caz complex de furt și agresiune asupra unor persoane vulnerabile, în care principala suspectă este o femeie în vârstă de 20 de ani, de cetățenie română. Ancheta, coordonată de poliția din Genova, a scos la iveală un mod de operare care a stârnit îngrijorare în rândul comunității locale, din cauza faptului că viza exclusiv bărbați în vârstă.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, tânăra acționa cu precizie și planifica atent fiecare întâlnire cu victimele. Ea ar fi abordat bărbații pe stradă, în zone centrale sau aproape de cartierele rezidențiale, sub pretexte variate menite să câștige încrederea acestora. Uneori pretindea că are nevoie de ajutor financiar sau de un loc unde să mănânce, alteori apela la compasiunea oamenilor prin povești despre situații personale dificile.

O româncă de 20 de ani a comis-o grav în Italia!

După ce reușea să fie invitată în locuințele lor, suspecta aștepta un moment prielnic pentru a acționa. Ancheta sugerează că aceasta purta asupra sa seringi pregătite în avans, conținând substanțe cu efect sedativ. Lichidul ar fi fost turnat în băuturile oferite de gazde, iar efectul era aproape imediat: victimele intrau într-o stare profundă de somn sau pierdere temporară a cunoștinței. În acel interval, femeia ar fi avut timp să caute bunuri de valoare și bani, plecând apoi înainte ca bărbații să-și revină.

În urma perchezițiilor și a investigațiilor, s-a stabilit că cel puțin două persoane, cu vârste cuprinse între 66 și 80 de ani, au fost victime ale acestei metode. Pagubele raportate includ sume importante de bani — peste 4.500 de euro în numerar — și obiecte valoroase, printre care un ceas evaluat la câteva mii de euro.

Polițiștii iau în considerare ipoteza că tânăra nu ar fi acționat singură. Există suspiciuni că ar fi avut doi complici, dintre care unul ar fi tot cetățean român. Ancheta urmărește identificarea acestora și stabilirea exactă a implicării lor.

Femeia a fost reținută și se află în custodia autorităților italiene, în așteptarea continuării cercetărilor și a unei eventuale trimiteri în judecată. În paralel, investigatorii analizează dacă există și alte cazuri neraportate, având în vedere că modul de operare ar fi putut fi folosit de mai multe ori, în diferite zone din Genova sau chiar în alte localități din Liguria.

