Cine e Eva Nicolescu, finalista de la Vocea României 2025? Tatăl ei e celebru

De: Denisa Iordache 21/12/2025 | 23:37
Eva Nicolescu, cea care i-a reprezentat pe Theo Rose și Horia Brenciu în finala Vocea României, a ieșit pe locul 4 cu momentul ei care a reușit să lase publicul mască. Tânăra în vârstă de doar 16 ani este fiica unui bărbat celebru. Toate detaliile în articol. 

După momentul special al Evei din marea finală, Theo Rose a avut un mesaj emoționant de transmis despre eleva ei: 

„De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. Am mare încredere că va fi unul dintre artiștii care vor schimba muzică din România.Iar eu am câștigat ceva ce nu apare în clasamente: o sora mai mică, care va fi mare din toate punctele de vedere.” 

Cine este Eva Nicolescu 

Eva Nicolescu este fiica președintelul de la Dinamo, Andrei Nicolescu. Adolescenta este elevă în cadrul liceului de muzică „George Enescu” și a început să ia primele lecții de canto la doar 9 ani. Înainte de a începe lecțiile de canto, a făcut pian timp de 2 ani. Din păcate, Eva Niculescu a pierdut finala Vocea României. 

Finala Vocea României a fost una plină de emoții, lacrimi de fericire și suspans. După ce Alessia Pop, concurenta pe care Theo Rose a eliminat-o anterior, a câștigat marele trofeu, artista a transmis un mesaj care a stârnit valuri și s-a decis să se retragă din juriu.

„Anul ăsta Vocea României se oprește pentru mine exact acolo unde trebuia. Cu un zâmbet obosit, cu multă muncă în spate și cu sentimentul ăla că, indiferent de rezultat, drumul a fost onest. Îi felicit pe Tudor și pe Alessia. Viața are uneori un simț al umorului foarte fin, iar muzica știe să‑și găsească singură locul potrivit. Respect, oameni buni. Le mulțumesc oamenilor care au fost alături de Eva. Ați văzut ce am văzut și noi… un artist în formare, cu o voce care te mișcă fără să vrea. Mulțumesc, Horia Brenciu. Pentru energia care apare exact când bateriile sunt pe roșu, pentru umor, pentru generozitate și pentru felul în care știe să ne țină pe toți în picioare când oboseala se vede în ochi. De Eva sunt foarte mândră, să știți! Nu pentru un loc sau o etapă, ci pentru cum a crescut sub presiune. În rest, muzica merge mai departe. Și noi cu ea. Mulțumesc tuturor. Din inimă.”, a spus Theo Rose. 

Theo Rose pleacă de la Pro TV după ce Tudor Chirilă i-a "furat" Vocea României? Cum se apără, după ce a scăpat-o din mână pe Alessia Pop 

Pro TV, acuzat de "făcături", după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României: "Manevre, rușine" 

